Αποστολή κοντά στον Πλούτωνα «ξυπνά» μετά από μακρύ «ύπνο» 9,5 δισ. χιλιόμετρα μακριά από τη Γη

Takeaways by to pontiki AI Το διαστημόπλοιο New Horizons της NASA εξήλθε επιτυχώς από την προγραμματισμένη χειμερία νάρκη του, στην οποία βρισκόταν από τον Αύγουστο του 2025.

Οι ελεγκτές της αποστολής επιβεβαίωσαν την άριστη κατάσταση του σκάφους, το οποίο βρίσκεται πλέον στη Ζώνη Κάιπερ για τη συνέχιση της επιστημονικής εξερεύνησης.

Το διαστημόπλοιο πρόκειται να μεταδώσει πολύτιμα δεδομένα που συνέλεξε κατά τη διάρκεια του ύπνου του, προσφέροντας πληροφορίες για τα παγωμένα αντικείμενα και την εξωτερική ηλιόσφαιρα.

Η αποστολή εξετάζει τη σύνθεση των πλανητοειδών και τη λειτουργία της προστατευτικής ασπίδας του ηλιακού μας συστήματος από τις κοσμικές ακτίνες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην κατανόηση του σχηματισμού των πλανητών και της έκτασης του ηλιακού συστήματος πέρα από τα γνωστά όρια.

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Μια πρωτοποριακή αποστολή που εξερεύνησε τον Πλούτωνα και μακρινά αντικείμενα του ηλιακού συστήματος με πρωτοφανή λεπτομέρεια, ξύπνησε από τον μεγαλύτερο ύπνο που είχε ποτέ — και βρίσκεται 9,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Το διαστημόπλοιο New Horizons της NASA μπήκε σε προγραμματισμένη κατάσταση χειμερίας νάρκης στις 7 Αυγούστου 2025 και ξύπνησε στις 23 Ιουνίου χρησιμοποιώντας εντολές που ήταν αποθηκευμένες στον κύριο υπολογιστή του.

Οι ελεγκτές πτήσης της αποστολής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Laurel του Μέριλαντ επιβεβαίωσαν ότι το New Horizons βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι έτοιμο να μεταδώσει μια ροή επιστημονικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης από την τοποθεσία του στην περιοχή των παγωμένων αντικειμένων που είναι γνωστή ως Ζώνη Κάιπερ.

Ο Πλούτωνας είναι το μεγαλύτερο από χιλιάδες παγωμένα, βραχώδη σώματα που ονομάζονται μεταποσειδώνια αντικείμενα ή TNOs, που υπάρχουν στη Ζώνη Κάιπερ στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος — υπολείμματα από τον σχηματισμό του πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Το 2015, το New Horizons έγινε το πρώτο διαστημόπλοιο που πραγματοποίησε μια λεπτομερή πτήση γύρω από τον Πλούτωνα και τα φεγγάρια του, η οποία άλλαξε την αντίληψη των επιστημόνων για τον παγωμένο νάνο πλανήτη. Το διαστημόπλοιο πραγματοποίησε επίσης μια προσεκτική εξέταση του Arrokoth, ενός TNO σε σχήμα χιονάνθρωπου, το 2019.

Από αυτά τα ορόσημα, το New Horizons συνέχισε να εξερευνά τη μυστηριώδη Ζώνη Κάιπερ — και δίνει εκπληκτικές αποκαλύψεις.

Μια αχαρτογράφητη εξερεύνηση

Το διαστημόπλοιο καταγράφει δεδομένα σχετικά με τους ρυθμούς περιστροφής, τους προσανατολισμούς και τα σχήματα των κατεψυγμένων αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά στη Ζώνη Κάιπερ.

Οι μετρήσεις παρέχουν πληροφορίες για το πώς γεννιούνται οι πλανήτες από σκόνη και βότσαλα, δήλωσε ο Πόντους Μπραντ,, επιστήμονας του έργου New Horizons στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Johns Hopkins.

«Φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα ζευγαρωμένα σώματα σε σχήμα χιονάνθρωπου, όπως ο Arrokoth, εκεί έξω από ό,τι περίμενε κανείς», έγραψε ο Μπραντ, σε ένα email στο CNN. «Είναι τέτοια δυαδικά συστήματα τα πιο συνηθισμένα πλανητοειδή και έτσι έχουν κατασκευαστεί μεγαλύτεροι πλανήτες στο δικό μας και σε άλλα αστρικά συστήματα; Αυτά είναι πολύ βαθιά ερωτήματα στα οποία το New Horizons μπορεί να βοηθήσει να απαντήσει».

Το διαστημόπλοιο μετρά επίσης την κατανομή του αερίου στην εξωτερική ηλιόσφαιρα, την εκτεταμένη, προστατευτική φυσαλίδα που σχηματίζεται από ένα σταθερό ρεύμα σωματιδίων που απελευθερώνονται από τον ήλιο, που ονομάζεται ηλιακός άνεμος.

Εν τω μεταξύ, ένα όργανο που ονομάζεται Φασματόμετρο Ενεργειακών Σωματιδίων Πλούτωνα, μετρά τις γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες, εξαιρετικά γρήγορα σωματίδια που δημιουργούνται όταν εκρήγνυνται τα αστέρια. Τα σωματίδια αποτελούν μια από τις πιο σοβαρές απειλές για τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο διάστημα, είπε ο Μπραντ, αλλά το όριο της ηλιόσφαιρας λειτουργεί ως ασπίδα για να προστατεύσει το ηλιακό μας σύστημα από το 70% αυτών. Τα δεδομένα του New Horizons θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για το πώς λειτουργεί αυτή η αινιγματική θωράκιση, είπε.

«Η Ζώνη Κάιπερ θα μπορούσε απλώς να είναι πολύ πιο εκτεταμένη από ό,τι νομίζαμε προηγουμένως», έγραψε ο Μπραντ. «Έχω την υποψία ότι μόλις ξύσαμε την επιφάνεια του πώς πραγματικά μοιάζει ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πιθανώς εκατοντάδες ανεξερεύνητοι νάνοι πλανήτες και χιλιάδες μικρότερα αντικείμενα εκεί έξω».

Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων ύπνου, το New Horizons παραμένει σε μια σε μεγάλο βαθμό μη ενεργοποιημένη αλλά σταθερή λειτουργία, ενώ ο υπολογιστής πτήσης του παρακολουθεί στενά την κατάσταση του διαστημικού σκάφους και στέλνει μια εβδομαδιαία αναφορά στους ελεγκτές πτήσης.

«Κάθε αναφορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χειμερίας νάρκης ήταν “πράσινη”, που σημαίνει ότι όλα ήταν καλά στο New Horizons κάθε εβδομάδα», δήλωσε σε μια δήλωση η Alice Bowman, διευθύντρια επιχειρήσεων της αποστολής New Horizons στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής.

Εν τω μεταξύ, τα όργανα συνεχίζουν να συλλέγουν και να αποθηκεύουν δεδομένα για να τα στείλουν πίσω μόλις το New Horizons ξυπνήσει ξανά.

Η λεγόμενη χειμερία νάρκη παρατείνει τη διάρκεια ζωής του διαστημικού σκάφους και εξοικονομούν πόρους κατά τη διάρκεια μεγάλων πλεύσεων. Το New Horizons έχει μπει σε χειμερία νάρκη περισσότερες από 20 φορές από το 2007, μερικές φορές για ημέρες ή και μήνες, σύμφωνα με τη NASA.

Το New Horizons βρίσκεται στη δεύτερη συνεχιζόμενη αποστολή του, η οποία ολοκληρώνεται το 2029, αλλά η αποστολή θα μπορούσε να συνεχιστεί εάν το διαστημόπλοιο είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να συλλέξει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με την Becky McCauley Rench, επιστήμονα του προγράμματος New Horizons στη NASA.

Εάν η αποστολή διαρκέσει πέραν του 2029, το New Horizons μπορεί να ακολουθήσει τα ιστορικά βήματα των ανιχνευτών Voyager, καθώς η τρέχουσα τροχιά του διαστημικού σκάφους θα το οδηγήσει εκτός της ηλιόσφαιρας και στον διαστρικό χώρο.

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