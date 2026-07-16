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16.07.2026 17:00

Πολιτική κρίση στην Ουκρανία μετά την αποπομπή του υπουργού Άμυνας από τον Ζελένσκι

16.07.2026 17:00
Mykhailo Fedorov

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Σπάνιες διαμαρτυρίες ξέσπασαν στην Ουκρανία την Πέμπτη για την απόλυση του υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, καθώς μια διαμάχη μεταξύ του μεταρρυθμιστή και του ανώτατου στρατηγού του Κιέβου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δεύτερης αναθεώρησης του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου σε καιρό πολέμου μέσα σε ένα χρόνο.

Ο ανασχηματισμός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης για την αποπομπή του Φεντόροφ, ενός 35χρονου ειδικού στην τεχνολογία, ο οποίος είχε ως στόχο να αναδιαμορφώσει τον λιγοστό στρατό του Κιέβου σε μια πιο αποτελεσματική μαχητική δύναμη για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις για να απαιτήσουν τον επαναδιορισμό του, και ένας ανώτερος διοικητής του αεροπορικού πολέμου του Κιέβου παραιτήθηκε.

Μια νέα κυβέρνηση υπό τον εκτελεστικό διευθυντή ενέργειας Σεργκέι Κορέτσκι, η οποία εγκρίθηκε την Πέμπτη, θα μπορούσε να δει τον νυν υπουργό Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, να αντικαθιστά τον Φεντόροφ, δήλωσαν οι νομοθέτες, μια κίνηση που έχει κλονίσει την πίστη στην ηγεσία του Ζελένσκι.

Ο Φεντόροφ κατηγορεί τον αρχηγό του στρατού για τη διαίρεση της χώρας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Φεντόροφ δήλωσε ότι είχε απορρίψει μια προσφορά του Ζελένσκι να υπηρετήσει ως σύμβουλος.

Σε μια δριμεία επίθεση στον αρχηγό του στρατού Αλεξάντρ Σύρσκι, ο Φεντόροφ κατηγόρησε τον στρατηγό ότι μπλοκάρει πρωτοβουλίες του υπουργείου και ότι δεν αντιμετωπίζει άμεσα τα προβλήματα.

«Αντί να σκεφτεί πώς να νικήσει τη Ρωσία… έχει βρει πώς να διαιρέσει τη χώρα», είπε, ντυμένος με το χαρακτηριστικό του casual μπλουζάκι και τζιν.

Ο Σύρσκι, 60 ετών, βρίσκεται στη θέση του από τις αρχές του 2024, αλλά έχει δεχθεί κριτική για το άκαμπτο στυλ διοίκησης, το οποίο ορισμένοι στρατιωτικοί έχουν πει ότι οδηγεί σε πάρα πολλές απώλειες.

Σε δήλωσή του, ο Σύρσκι ζήτησε να επικεντρωθεί η προσοχή στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας και υπενθύμισε τον ρόλο του στην υπεράσπιση του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους το 2022.

«Και τώρα σε αυτήν την πόλη, μπορούν να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις, να αναπτυχθούν οράματα και να ληφθούν αποφάσεις», είπε, εμφανιζόμενος να χλευάζει τη συνέντευξη Τύπου του Φεντόροφ λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι εξακολουθεί να σκέφτεται ποιος θα αντικαταστήσει τον Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ο Κλιμένκο ήταν μόνο ένας από τους υποψηφίους που συζητήθηκαν και ότι θα εξετάσει ξανά το θέμα.

«Ο πρόεδρος υποτίθεται ότι δεν πρέπει να διαλέγει πλευρά σε τέτοιου είδους καταστάσεις κατά τη διάρκεια πολέμου», είπε για τη διαμάχη του Φεντόροφ με τον Σύρσκι, εμφανιζόμενος ταραγμένος.
«Θα ήθελα πολύ την ενότητα. Οι πλευρές δεν την βρήκαν».

Διαδήλωση κοντά στο γραφείο του προέδρου

Στο Κίεβο, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Ζελένσκι φωνάζοντας συνθήματα «Ντροπή!» και κρατώντας πλακάτ με φράσεις όπως «Για ποιο πράγμα;» και «Οι Ρώσοι γιορτάζουν».

Η σκηνή θύμιζε τις μεγάλες διαδηλώσεις του περασμένου Ιουλίου, όταν μια δημόσια κατακραυγή ανάγκασε τον Ζελένσκι να αναιρέσει ένα αντιδημοφιλές μέτρο που αφαιρούσε την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Είμαστε υπέρ της αναβάθμισης — όχι της υποβάθμισης», δήλωσε ένας διαδηλωτής που αυτοπροσδιορίστηκε ως Άλι, ο οποίος περιέγραψε τον Φεντόροφ ως ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο στέλεχος.

«Βλέπουμε αποτελέσματα, βλέπουμε σαφή πρόοδο στον αγώνα μας για την ελευθερία».
Άλλοι διαδηλωτές απαίτησαν από τον Ζελένσκι να απομακρύνει τον Σύρσκι.

Πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτης στο κοινοβούλιο, εξέχουσες δημόσιες προσωπικότητες και μέλη των ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν υποστήριξη στον Φεντόροφ.

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