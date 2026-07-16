WSJ: Στην επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν τείνει ο Τραμπ – Το ρίσκο σε Χαργκ και Pickaxe

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τείνει προς την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν μετά από ημέρες διαβουλεύσεων με κορυφαίους συνεργάτες δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Στενό του Ορμούζ και τον βομβαρδισμό μιας οχυρωμένης τοποθεσίας που φέρεται να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές εργασίες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Τραμπ φιλοξένησε μια συνάντηση στην Αίθουσα Καταστάσεων την Τρίτη το βράδυ για να συζητήσει την πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ και άλλων εδαφών κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς και τον πιθανό βομβαρδισμό ενός συγκροτήματος σηράγγων στο όρος Pickaxe, μιας τοποθεσίας που συνδέεται με πυρηνικά και την οποία οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη στοχεύσει. Η επέκταση των αεροπορικών επιδρομών εναντίον περισσότερων στόχων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, παραμένει επίσης μια πιθανότητα.

Η συζήτηση ήταν μία από τις πολλαπλές επίσημες και άτυπες συνομιλίες που είχε ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες με ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Στρατηγού Νταν Κέιν, του προέδρου του Κοινού Επιτελείου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν την Τετάρτη, στοχεύοντας στην ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα πλοία που διέρχονται από το στενό. «Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε μια εκδήλωση του κλάδου λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος επιθέσεων.

Ο στρατός έχει επίσης επιβάλει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, απομακρύνοντας πολλά πλοία από τις ακτές την Τετάρτη. Σε μια περίπτωση, ο στρατός δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους «κόλασης» στην καμινάδα ενός πλοίου με σημαία Κουρασάο που προσπαθούσε να πλεύσει προς το νησί Χαργκ. Ο στρατός δήλωσε ότι το πλοίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του να γυρίσει πίσω, επομένως ακινητοποιήθηκε.

Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει τελική απόφαση για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο, δήλωσαν αξιωματούχοι, και επιμένει κατ’ ιδίαν και δημόσια ότι θα προτιμούσε να επιλύσει τη διαμάχη του με το Ιράν διπλωματικά. Αλλά το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει στις απαιτήσεις του Τραμπ να παραδώσει το πυρηνικό του απόθεμα μετά από εβδομάδες στρατιωτικών επιθέσεων και μια ενδιάμεση συμφωνία που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας πετρέλαιο στην ελεύθερη αγορά. Το διπλωματικό αδιέξοδο ώθησε τον Τραμπ να ζητήσει από τους βοηθούς του νέες, κλιμακούμενες επιλογές που θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί ή τουλάχιστον να υποσχεθεί να σταματήσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ διστάζει να διαθέσει χερσαίες δυνάμεις. Έχει επανειλημμένα αποσύρει τις μεγαλύτερες δημόσιες απειλές του, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης του νησιού Χαργκ και της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν. Αλλά αν ο Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, αυτό θα οδηγήσει στην πιο επικίνδυνη φάση του σχεδόν πεντάμηνου πολέμου και θα σύρει τις ΗΠΑ βαθύτερα σε μια αυξανόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και θα περιπλέξει τα σχέδια των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις για τον πόλεμο τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές. Ενώ αξιωματούχοι λένε ότι τείνει προς εκτεταμένες επιχειρήσεις, θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη. Και η ανοιχτή συζήτησή του για τις επιλογές θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προσπαθήσει να τρομάξει το Ιράν και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Θα κατακτήσουμε το όρος Pickaxe», δήλωσε ο Τραμπ στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Hugh Hewitt αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη, λίγο πριν από τη συνάντηση της Αίθουσας Καταστάσεων, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η κατάληψη του νησιού Χαργκ ήταν απίθανη, αλλά δεν αποκλείεται.

Οι επιθέσεις της Τετάρτης σηματοδότησαν την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν, μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε άρει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια και είχε αναστείλει τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της Τεχεράνης. Αλλά ο Τραμπ κήρυξε το τέλος της εκεχειρίας αφού το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία στο στενό, επιβάλλοντας ξανά τον αποκλεισμό και εγκρίνοντας νέες επιθέσεις.

Σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Βανς δήλωσε στον podcaster Joe Rogan ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να αναγκάσουν το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε και να βομβαρδίζουμε και να βομβαρδίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας δύναμη ως ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε για να λύσουμε το πρόβλημα», είπε ο Βανς.

Ένα πράσινο φως σε μια επιχείρηση είτε στο όρος Pickaxe είτε στο νησί Χαργκ θα ήταν το πιο επικίνδυνο στοίχημα του Τραμπ στη σύγκρουση.

Το Pickaxe είναι μια βαριά οχυρωμένη υπόγεια τοποθεσία που αποτελείται από σήραγγες ενσωματωμένες σε γρανίτη, περίπου 90 έως 120 μέτρα κάτω από την επιφάνεια μιας βουνοκορφής – πολύ βαθύτερα από τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν στο Νατάνζ και το Φορντόου, τις οποίες βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι. Η τοποθεσία πιστεύεται ότι είναι ατελής.

Το βάθος των σηράγγων Pickaxe σημαίνει ότι ενδέχεται να μην είναι ευάλωτες σε άμεσα χτυπήματα από τις βόμβες καταστροφέων του αμερικανικού στρατού. Ενώ οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Φορντόου το 2025 στόχευαν φρέατα εξαερισμού που κατέληγαν κατευθείαν στις αίθουσες της τοποθεσίας, οι δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δεν έχουν αποκαλύψει τις ακριβείς τοποθεσίες οποιωνδήποτε σημείων εξαερισμού στο Pickaxe.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Pickaxe δεν έχει ευπάθειες. Η κατασκευή στην τοποθεσία σημαίνει ότι εξαρτάται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τις παραδόσεις εξοπλισμού και το προσωπικό κατασκευής που θα μπορούσε να σαμποταριστεί.

«Εάν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση» για να μετατρέψουν το Pickaxe σε λειτουργικό πυρηνικό χώρο, «θα πάμε αμέσως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν το έχουν κάνει», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη στο Fox News. «Κανείς δεν ξέρει αν κάνουν κάτι στην Pickaxe, είναι απλώς κάτι που προκύπτει». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι βόμβες των ΗΠΑ που βομβαρδίζουν καταφύγια «μπορούν να πάνε βαθιά».

Η προσπάθεια κατάληψης του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, θα έβλαπτε την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, αλλά θα έθετε επίσης σε άμεσο κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Τα στρατεύματα θα ήταν εύκολοι στόχοι για ιρανικούς πυραύλους και drones, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές.

Ο απόστρατος πεζοναύτης Frank McKenzie δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν ακόμη και μια επιχείρηση στο νησί Χαργκ. «Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε, επειδή η κατοχή ιρανικού εδάφους θα ήταν ένας σημαντικός παράγοντας σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News.

Ο Τραμπ συζητά επίσης ιδέες για την κατάληψη άλλων νησιών κατά μήκος του Ορμούζ για να βοηθήσει στη ναυτιλία και να καταστρέψει την έντονα στρατιωτικοποιημένη περιοχή, με τους αναλυτές να επισημαίνουν το Abu Musa, το Greater Tunb και το Lesser Tunb ως τους πιο πιθανούς στόχους. Τα αμερικανικά στρατεύματα θα ήταν επίσης ευάλωτα σε αυτές τις τοποθεσίες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τους αναλυτές.

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