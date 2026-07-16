Καιρός: Φτάνουν τα πρώτα 40άρια του φετινού καλοκαιριού, αλλά για… λίγο – Εκρηκτικό κοκτέιλ για φωτιές με τα μελτέμια

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Μετά τα μέσα Ιουλίου φτάνουν στην Ελλάδα τα πρώτα σαραντάρια για φέτος, και για ένα διήμερο μόνο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των μετεωρολόγων.

Συγκεκριμένα, το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 40 , ενώ από Τρίτη αναμένεται πτώση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, τα επόμενα 24άωρα και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται -όπως όλα δείχνουν- τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, όμως, από την Τρίτη περιμένουμε σταδιακή εξασθένηση, η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια, ενώ στην Αθήνα και τις νοτιότερες περιοχές το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο.

🎯Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο… pic.twitter.com/E3hfkESiuE — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 16, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής-Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περιόδου.

Η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, με τις υψηλότερες τιμές στα 850 hPa να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες.

Η Κυριακή και ιδιαίτερα η Δευτέρα εμφανίζονται ως οι ημέρες με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, της Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση.

Από την Τρίτη προς την Τετάρτη η υποχώρηση γίνεται πλέον αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τα βορειοδυτικά προς την περιοχή μας.

Η πτώση δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού. Πρώτα θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα.

Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση των ensembles είναι κοινή: μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής-Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας».

Μαρουσάκης: Υψηλός κίνδυνος κίνδυνο πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες από ζέστη και μελτέμια

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημειώνει στην πρόγνωσή του πως τα επόμενα 24ωρα αναμένεται «πολλή ζέστη, με τα μελτέμια να αυξομειώνουν τις εντάσεις τους προς την πλευρά του Αιγαίου και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι αρκετά υψηλός».

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