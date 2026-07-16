Marfin: Τι αναφέρει η 117 σελίδων έκθεση της ΔΕΕ για την ταυτοποίηση των υπόπτων – Τα φωτογραφικά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν

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Τα πειστήρια που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Marfin, αλλά και στο ένταλμα σύλληψης της 46χρονης που διαμένει στο Λονδίνο καταγράφονται στην 117 σελίδων έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ύστερα από πολυετή έρευνα, η ΔΕΕ ανέλυσε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εφάρμοσε το διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτόκολλο ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation, Verification) ώστε να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα άτομα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, στο βασικό συμπέρασμα της έκθεσης αναφέρεται ότι συγκεκριμένα αντικείμενα με μοναδικά χαρακτηριστικά – κυρίως δύο σακίδια πλάτης, αλλά και γυαλιά, καπέλα και υποδήματα – συνδέουν άρρηκτα δύο από τους κατηγορούμενους με πρόσωπα που εμφανίζονται στο φωτογραφικό υλικό από τον εμπρησμό της Marfin. Για την τρίτη κατηγορούμενη διαπιστώθηκαν ομοιότητες ως προς τα χαρακτηριστικά του προσώπου, των μαλλιών και του σωματότυπου.

Ωστόσο, στην έκθεση της ΔΕΕ επισημαίνεται ότι η μορφολογική και βιομετρική εξέταση των προσώπων δεν οδήγησε σε απόλυτη ταυτοποίηση των τριών ατόμων.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί κλίμακα αξιολόγησης από το -3 έως το +3, όπου το +3 αντιστοιχεί σε πλήρη ταύτιση. Στην περίπτωση των τριών κατηγορουμένων τα αποτελέσματα κυμάνθηκαν μεταξύ 0, που σημαίνει ότι δεν προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα, και +2, που υποδηλώνει ισχυρή ομοιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφηκε βαθμός +3.

Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που οδήγησαν στη ταυτοποίηση των σακιδίων

Το φωτογραφικό αρχείο διακοπών από την περίοδο 2008-2010, με βάση το οποίο οι αρχές οδηγήθηκαν στα τρία άτομα – δύο άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών – που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Marfin τρία άτομα, παρουσιάστηκε σε ρεπορτάζ του Σκάι.

Στην εικόνα φαίνεται πως το άτομο είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες. Πρόκειται για τον 42χρονο, ψηλό, με τα γυαλιά μυωπίας, όπως έχει καταγραφεί έξω από τη Marfin την ημέρα του εμπρησμού. Δίπλα του ακριβώς φαίνεται και ένα σακίδιο. Το συγκεκριμένο σακίδιο, στην έκθεση της Διεύθυνσης των Εγκληματολογικών Ερευνών, περιγράφεται ως «σακίδιο Β», και η αστυνομία αναφέρει ότι σε αυτό στην επιφάνειά του υπάρχει ένα ίχνος από σκουριά, το οποίο ίχνος το καθιστά μοναδικό.

Επίσης, υπάρχει ταυτοποίηση ενός σακιδίου, το οποίο έχει μαύρο χρώμα και το οποίο έχει πάνω μια στάμπα ενός συγκροτήματος με κόκκινο χρώμα.

Με βάση αυτά τα δύο ευρήματα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει οδηγηθεί στην ταυτοποίηση των δύο σακιδίων. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ταυτοποίηση των υπόπτων με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά και αυτό καθίσταται σαφές στο πόρισμα των εγκληματολογικών ερευνών.

Η υπόθεση της 46χρονης

Σε ό,τι αφορά τη 46χρονη -η οποία αν και είχε δηλώσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην Αθήνα- συνελήφθη στη Βρετανία, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα.

Οι Αρχές διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που τη δείχνει να κινείται στην οδό Σταδίου την ημέρα της μεγάλης διαδήλωσης, χωρίς όμως να καταγράφεται τη στιγμή του εμπρησμού.

Η ΔΕΕ συνέκρινε τη φωτογραφία της από τις 5 Μαΐου 2010 με μεταγενέστερες εικόνες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλήγοντας ότι υπάρχουν ομοιότητες ως προς τη σωματική διάπλαση και τις αναλογίες, χωρίς όμως να εντοπίζονται χαρακτηριστικά που να αποκλείουν τη συσχέτιση των δύο προσώπων.

Πώς έγινε η ανάλυση από τη ΔΕΕ

Οι ειδικοί της ΔΕΕ συνέκριναν τρεις διαφορετικές κατηγορίες φωτογραφικού υλικού:

• τις φωτογραφίες από τον εμπρησμό που είχε καταγράψει ο φωτορεπόρτερ Ηλίας Προβόπουλος,

• τις φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.,

• και φωτογραφίες από προσωπικές διακοπές της περιόδου 2008-2010.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των προσώπων στις φωτογραφίες των διακοπών μέσω μορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως το σχήμα του μετώπου, των ματιών και των αυτιών. Στη συνέχεια οι εικόνες αυτές συγκρίθηκαν με το υλικό από τον εμπρησμό, οδηγώντας στα συμπεράσματα της έκθεσης.

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