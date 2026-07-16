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16.07.2026 15:17

Φωτιά στα Βίλια, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16.07.2026 15:17
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φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στα Βίλια Αττικής. 

Η φωτιά κατακαίει σε δασική έκταση κοντά στην Αγία Παρασκευή. 

Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 15:55
JD Vance
ΚΟΣΜΟΣ

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