Φωτιά στα Βίλια, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στα Βίλια Αττικής.
Η φωτιά κατακαίει σε δασική έκταση κοντά στην Αγία Παρασκευή.
Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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