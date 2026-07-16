«Όλοι τους και μόνος του»: Το site της Βουλής εμφάνισε τον Πολάκη ως τον μοναδικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 

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«Εμπλοκή» έπαθε το σάιτ της Βουλής, με τα «μπες – βγες» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Tις αποχωρήσεις δεν τις προλαβαίνει, αφού γύρω στις 16:30 εμφάνιζε ακόμα 16 βουλευτές και δεν έχει προλάβει να ενημερώσει τη λίστα μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις Μπάρκα και Βέττα, την ίδια περίπου ώρα, εμφανίζονταν δύο εγγραφές για την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν από κάποιο τεχνικό σφάλμα.

Στη δεύτερη εγγραφή εμφανιζόταν μόνος του ο άρτι επανενταχθείς βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης. Τελικά, το πρόβλημα λύθηκε γύρω στις 16.40.

Όμως η κατάσταση θύμισε το μότο Πολάκη «Όλοι σας και μόνος μου», κι έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον βουλευτή Χανίων να έχει λυμένο το ζωνάρι, δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κανείς ότι εδώ υπήρχε και μια σημειολογία…

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