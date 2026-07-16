search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:43
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2026 18:39

«Οδύσσεια»: Το καστ του Νόλαν αφηγείται Όμηρο σε viral μουσικό recap (Video)

16.07.2026 18:39
odyssey-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι συντελεστές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν να προωθήσουν την επερχόμενη κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας, παρουσιάζοντας ένα ευφάνταστο recap εμπνευσμένο από τον Όμηρο και το δακτυλικό εξάμετρο.

Στο μουσικό βίντεο συμμετέχει ολόκληρο το χολιγουντιανό καστ, με τον Ματ Ντέιμον, τη Ζεντάγια, τον Τομ Χόλαντ, τη Σαρλίζ Θερόν και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές να εξηγούν ότι η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της «Ιλιάδας».

Παράλληλα, παρουσιάζουν ορισμένες από τις βασικές εξελίξεις της ιστορίας σε δακτυλικό δεκαπεντασύλλαβο, το χαρακτηριστικό μέτρο της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης, συστήνουν τους χαρακτήρες που ενσαρκώνουν, αναφέρονται στον Τρωικό Πόλεμο και θυμίζουν μερικά από τα μυθικά πλάσματα που συναντά ο Οδυσσέας στο περιπετειώδες ταξίδι της επιστροφής του.

Η ιδιαίτερη αυτή καμπάνια βρέθηκε στο επίκεντρο του «The Tonight Show» σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη Δευτέρα, 13/7, πρώτος εμφανίστηκε ως καλεσμένος ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο. Την Τρίτη ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, που ενσαρκώνει τον βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, ενώ την Τετάρτη τη σκυτάλη πήρε η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά. Για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η εμφάνιση της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία στην ταινία κρατά διπλό ρόλο, καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας, όσο και την Κλυταιμνήστρα.

Διαβάστε επίσης:

George Lucas για Τεχνητή Νοημοσύνη: «Είναι πρόοδος, είναι το μέλλον του κινηματογράφου»

«I Play Rocky»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την απίστευτη ιστορία του Sylvester Stallone (video)

«The Batman Part II»: Νέα αναβολή πρεμιέρας για το 2028 (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω καλοκαιριού – Τι ισχύει

dubai 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι

Choose Effie
ADVERTORIAL

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

muntial messi 2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Πελέ, ο Μέσι και το (νέο) ρεκόρ του…

Greson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για εξετάσεις έφτασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:41
Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω καλοκαιριού – Τι ισχύει

dubai 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι

Choose Effie
ADVERTORIAL

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

1 / 3