«Οδύσσεια»: Το καστ του Νόλαν αφηγείται Όμηρο σε viral μουσικό recap (Video)

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Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι συντελεστές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν να προωθήσουν την επερχόμενη κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας, παρουσιάζοντας ένα ευφάνταστο recap εμπνευσμένο από τον Όμηρο και το δακτυλικό εξάμετρο.

Στο μουσικό βίντεο συμμετέχει ολόκληρο το χολιγουντιανό καστ, με τον Ματ Ντέιμον, τη Ζεντάγια, τον Τομ Χόλαντ, τη Σαρλίζ Θερόν και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές να εξηγούν ότι η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της «Ιλιάδας».

Παράλληλα, παρουσιάζουν ορισμένες από τις βασικές εξελίξεις της ιστορίας σε δακτυλικό δεκαπεντασύλλαβο, το χαρακτηριστικό μέτρο της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης, συστήνουν τους χαρακτήρες που ενσαρκώνουν, αναφέρονται στον Τρωικό Πόλεμο και θυμίζουν μερικά από τα μυθικά πλάσματα που συναντά ο Οδυσσέας στο περιπετειώδες ταξίδι της επιστροφής του.

Η ιδιαίτερη αυτή καμπάνια βρέθηκε στο επίκεντρο του «The Tonight Show» σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη Δευτέρα, 13/7, πρώτος εμφανίστηκε ως καλεσμένος ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο. Την Τρίτη ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, που ενσαρκώνει τον βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, ενώ την Τετάρτη τη σκυτάλη πήρε η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά. Για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η εμφάνιση της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία στην ταινία κρατά διπλό ρόλο, καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας, όσο και την Κλυταιμνήστρα.

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