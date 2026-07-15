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15.07.2026 22:19

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

15.07.2026 22:19
lorenzo-kariere

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Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη, 15/7, ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου του.

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε το 2002, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του Mega, ένα από τα προγράμματα που ξεχώρισαν εκείνη την περίοδο. Η συμμετοχή του στο «Bar» αποτέλεσε τη στιγμή που τον έκανε αναγνωρίσιμο στο κοινό, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησε το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε ιταλικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε.

Στην προσωπική του ζωή είχε δημιουργήσει οικογένεια με την Έλενα Κατραβά. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο, ο οποίος φέρει το όνομα του παππού του.

Η πολυτάραχη σχέση με τη μητέρα του, Ματούλα

Η μητέρα του, η γνωστή καλλιτέχνιδα Ματούλα, κατά κόσμον Διαμάντω Κουτροπούλου, αποτέλεσε μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Το 1974 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον γιο τους, Λορέντζο. Ο γάμος τους, ωστόσο, έλαβε τέλος, με τον Ρομπέρτο Καριέρε να προχωρά στη δημιουργία νέας οικογένειας με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε ακόμη δύο παιδιά. Ο ίδιος πέθανε το 2015, σε ηλικία 70 ετών.

Η σχέση του Λορέντζο με τη μητέρα του είχε περάσει κατά περιόδους από δυσκολίες, με αναφορές για εντάσεις και απομάκρυνση μεταξύ τους, γεγονός που είχε απασχολήσει κατά καιρούς τα Μέσα Ενημέρωσης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 22:24
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