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15.07.2026 19:21

Η Κατερίνα Καραβάτου ζήτησε τη γνώμη του κοινού για το αν μοιάζει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ – Η απάντηση που πήρε

15.07.2026 19:21
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Η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να… διερευνήσει αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στην ίδια και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ζητώντας τη γνώμη των διαδικτυακών της φίλων. Η αφορμή δόθηκε από τα σχόλια συνεργατών της το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι της ανέφεραν πως παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή.

Η Κατερίνα Καραβάτου μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο στα social media και ζήτησε από τους ακόλουθούς της να ψηφίσουν για το αν πράγματι θυμίζει τον αστέρα της εθνικής Νορβηγίας. Το αποτέλεσμα της άτυπης αυτής «δημοσκόπησης» ήταν ξεκάθαρο.

Το θέμα ξεκίνησε από την εκπομπή του Dromos FM, όταν ο συμπαρουσιαστής της Γιάννης Κορδώνης τής είπε: «Ρε Κατερίνα ποιον μου θυμίζεις; Για μάζεψε λίγο το μαλλί εδώ; Ρε συ ξέρεις με ποιον είσαι ίδια; Είσαι ίδια ο Χάαλαντ». Την ίδια στιγμή, ο έτερος συμπαρουσιαστής της, Χρήστος Φερεντίνος, έδειξε στην κάμερα μια φωτογραφία του ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε με την παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ.

Με τη δημοσίευση του βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια έθεσε το ερώτημα στους followers της: «Μα ρε παιδιά, μοιάζω εγώ με τον Χάαλαντ;».

Λίγο αργότερα αποκάλυψε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σημειώνοντας πως «το σκορ αυτού το αγώνα» διαμορφώθηκε υπέρ της άποψης ότι υπάρχει ομοιότητα, καθώς «μοιάζω με τον Έρλινγκ με ένα συντριπτικό 68-32».

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