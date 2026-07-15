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15.07.2026 21:17

ΣΥΡΙΖΑ: Προπαγάνδα οι φήμες περί μη παραίτησης Φάμελλου από την ΚΟ του κόμματος

15.07.2026 21:17
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Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο απέκρουσαν πηγές της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύματα που εμφάνιζαν τον Σωκράτη Φάμελλο να παραμένει τυπικά πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση η επιμονή στην αναπαραγωγή ενός ισχυρισμού που διαψεύδεται από τα ίδια τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, όπου έχει ανακοινωθεί η παραίτησή του» αναφέρουν πηγές του κόμματος.

«Κατανοούμε την αγωνία ορισμένων να συντηρούν καθημερινά σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιεί τον θεσμό του Κοινοβουλίου ή να χρησιμοποιεί τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για να κατασκευάζει ψευδείς εντυπώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με σοβαρότητα, θεσμικότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της προπαγάνδας.»

Σημειώνεται ότι η επιστολή παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχει ημερομηνία την 9η Ιουλίου.

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