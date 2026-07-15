ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου γιατί… μόνο ο ίδιος μπορεί

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Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου ζητά ο Παύλος Πολακης, επιμένοντας ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν κύκλοι από το περιβάλλον του, ζητά η ανάδειξη του ίδιου στην προεδρία της Κ.Ο. να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Ειδικότερα, όπως μεταφέρουν κύκλοι από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων ο ίδιος φαίνεται να επιμένει πως:
“Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!
Προϋποθέσεις απαραίτητες γιαυτό αποτελούν:
– η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.
– η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε”.
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