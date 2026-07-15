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15.07.2026 18:48

Ο Πολάκης επέστρεψε για… τρίτη φορά στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κι εξαπολύει φουλ επίθεση κατά του «Φάμελλου του εξώστη»

15.07.2026 18:48
polakis_famellos

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Πανηγυρίζει ο Παύλος Πολάκης για την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το κρεσέντο αποχωρήσεων και την απόφαση των βουλευτών του κόμματος κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, επέστρεψε για τρίτη φορά μετά από ισάριθμες αποπομπές του από την Κ.Ο. κάτι που όπως λέει συνιστά ρεκόρ γκίνες, όπως και οι 13 άρσεις ασυλίας του.

Ταυτόχρονα όμως, δεν παραλείπει να επιτεθεί σφοδρά στον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, για τις αντιρρήσεις που εξέφρασε σχετικά με τη διαδικασία εκλογής γραμματέα και προέδρου της κοινοβουλυετικής ομάδας.

«Ένας Φαμελλος του εξωστη και του «στηριζω άλλο κομμα», σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας, βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!!! Το γαρ πολυ της θλιψεως…… », αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενιθυμίζεται ότι στις 9 το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να εκλέξει τον νέο/νέα επικεφαλής και μετά θα συνεδριάσει η ΚΕ. Σημειώνεται ότι Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης έχουν δηλώσει πως θα είναι υποψήφιοι.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

«ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!!

Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!

(κι αυτο για Γκινες μετα τις 13 άρσεις ασυλιας )

Και ενας Φαμελλος του εξωστη και του «στηριζω άλλο κομμα» ,σε μια επιδειξη μικρότητας και αναξιοπρεπειας ,βγηκε να πει πως κακως επιστρεφω και θα βαλω υποψηφιοτητα για προεδρος της ΚΟ !!!!!!

Το γαρ πολυ της θλιψεως……»

Νωρίτερα, επιστολή, με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη, ότι ο βουλευτής Χανίων, Π. Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Με εκτίμηση,

Αμανατίδης Ιωάννης

Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»

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