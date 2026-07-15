ΣΥΡΙΖΑ: Μάχη για τη νέα ηγεσία μετά το κρεσέντο αποχωρήσεων – Το Σάββατο η εκλογή προέδρου της ΚΟ, υποψήφιοι Πολάκης και Δούρου

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Με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Κοινβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου. Μετά το κρεσέντο αποχωρήσεων, η Κ.Ο. έχει συρρικνωθεί και πλέον οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόλις 17, με το κόμμα να πέφτει κάτω από το ΚΚΕ (21 βουλευτές), σε κοινοβουλευτική δύναμη.

Στις 9 το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να εκλέξει τον νέο/νέα επικεφαλής και μετά θα συνεδριάσει η ΚΕ. Την Πέμπτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, αφού μετά την εκλογή Αμανατίδη, αναμένεται να αναγνωστεί η επιστολή επιστροφής του στην Ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης έχουν δηλώσει πως θα είναι υποψήφιοι.

Στη συνεδρίαση έδωσαν το «παρόν» μόνο επτά βουλευτές, οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ο οποίος προήδρευσε της διαδικασίας), Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα και Γιώργος Παπαηλίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα αναφέρεται πως, «η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεδρίασε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Νέος Γραμματέας εξελέγη ομόφωνα ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου της Κ.Ο. να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο 19 Ιουλίου, το πρωί.

Ακολουθεί η δήλωση του νέου Γραμματέα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννη Αμανατίδη, στο περιστύλιο της Βουλής:

«Η ανάθεση της θέσης του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία από τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνοδεύεται από τη βαριά ευθύνη η Κοινοβουλευτική Ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση, να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο Κοινοβούλιο απέναντι στις πολιτικές που γεννούν την ακρίβεια, τη διαφθορά, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας και που τελικά κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλουμε στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατόπιν δηλώσεώς του».

Κρεσέντο αποχωρήσεων

Μετά το χθεσινό πρώτο «κύμα» αποχωρήσεων – Γιώργος Ψυχογιός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος – σήμερα τη σκυτάλη πήραν οι Απόστολος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, οι οποίοι με επιστολές τους στον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές.

Αν στις παραπάνω αποχωρήσεις προστεθεί και η ανεξαρτητοποίηση, λίγο μετά την ορκωμοσία της, της Μυρτώς Κοροβέση (η οποία, άλλωστε, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη) ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αποχωρήσει από την Κ.Ο. του κόμματος μέσα σε διάστημα λίγο πάνω από 24 ώρες φθάνει τους 7, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπονται κι άλλες ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες ή και ώρες.

Αποχή από Φάμελλο

Υπό αυτές τις συνθήκες, εντύπωση προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε επικοινωνία που είχε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είχε δηλώσει ότι θα απείχε από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. ουσιαστικά διαφωνώντας με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ομάδα του κόμματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κ.Ο. της εκλογής προέδρου Κ.Ο., που, όπως τόνισε, αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος ότι το να τεθεί εκλογή γραμματέα Κ.Ο., με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται στο πλαίσιο αυτό να επισήμανε στον Θ. Ξανθόπουλο ότι δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Κ.Ο., ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.

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