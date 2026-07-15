Νέα τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρές σε τροχαίο δύο γυναίκες – Στο ίδιο σημείο είχαν σκοτωθεί πρόσφατα δύο νέοι

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Νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Λέσβο στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας – Μόριας που πριν από ένα μήνα έχασαν τη ζωή δύο νέα παιδιά.
Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες – (η μια Ελληνίδα, η άλλη Αυστραλή) – εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ σε διπλανή κολώνα ηλεκτροφωτισμού είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι.
Η μια γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες εξέπνευσε επί τόπου, η δεύτερη κατά την μεταφορά της στο Νοσοκομείο.
Το νέο θανατηφόρο τροχαίο προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου πριν από λίγες εβδομάδες η Λέσβος είχε θρηνήσει ξανά δύο νέες ανθρώπινες ζωές.
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