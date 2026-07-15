Κυψέλη: Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι λόγω των ρωγμών από τα έργα του μετρό – Ζημιές σε 200 διαμερίσματα

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Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Κυψέλης που ζουν περιμετρικά του εργοταξίου της Γραμμής 4 του Μετρό, καθώς ανησυχούν πολύ για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν στα διαμερίσματά τους μετά την έναρξη των εργασιών για το μετρό στην περιοχή.

Ιδιοκτήτες και ένοικοι καταγγέλλουν ότι βαθιές ρωγμές έχουν σχηματιστεί σε τοίχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμη και στα πλακάκια του εδάφους.

Για την υπόθεση υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε να ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Εάν προκύψουν ενδείξεις για κίνδυνο, αναμένεται το επίσημο εισαγγελικό μπλοκάρισμα των εργασιών. Σημειώνεται πως ήδη έχει αποφασιστεί η προσωρινή παύση των εργασιών για τη διέλευση του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ.

Από την πλευρά της η Πρωτοβουλία Κατοίκων υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες, ενώ πάνω από 200 διαμερίσματα έχουν υποστεί ρωγμές. Τα προβλήματα, όπως σημειώνουν, ξεκίνησαν την περίοδο που ο μετροπόντικας έσκαβε το υπέδαφος ανάμεσα στον σταθμό της πλατείας Κυψέλης και την Ευελπίδων, ενώ η πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα επέτεινε την ανησυχία τους και τους κινητοποίησε ακόμη περισσότερο.

Δούκας: «Θα προασπίσουμε τους πολίτες και τις περιουσίες τους»

Κάτοικοι της Κυψέλης συμμετείχαν και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, προκειμένου να εκθέσουν την επικίνδυνη κατάσταση και να διεκδικήσουν άμεσες λύσεις και εγγυήσεις για την ασφάλεια της ζωής τους.

«Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως σημειώνει, «οι βλάβες παρατηρήθηκαν σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών», με συνέπεια «πολλοί κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους». Ο κ. Δούκας ζητά επίσης συνάντηση με το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλαύτης εξήγησε στο topontiki ότι: «Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα να μιλήσουμε με τους κατοίκους για να δούμε την έκταση του προβλήματος και πως μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε.

Δεν έχουμε σαφή εικόνα πότε ξεκίνησε όλο αυτό αλλά θεωρούμε ότι χρονικά έγινε μετά από το επεισόδιο του περασμένου Απριλίου όπου παρατηρήθηκε ότι ανάβλυζε τσιμέντο. Εμείς θα ακούσουμε τους κατοίκους και θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε».

Πώς «πάγωσαν» οι εργασίες του Μετροπόντικα

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά από περιστατικό με την εμφάνιση τσιμεντενέματος στους δρόμους τον Απρίλιο, σε αρκετές κατοικίες εμφανίστηκαν συνεχώς διευρυνόμενες ρωγμές, παραμορφώσεις σε κουφώματα και αποκολλήσεις δομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18 έως 20 εκατ. στην περιοχή ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές σε κολώνες και τοίχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα.

Η απόσταση ανάμεσα στον μελλοντικό σταθμό Κυψέλη (πλατεία Κανάρη) και εκείνον στα Δικαστήρια είναι περίπου 800 μέτρα και εάν ο Μετροπόντικας λειτουργούσε κανονικά θα μπορούσε να την καλύψει σε δύο μήνες.

Τέσσερις μήνες αργότερα, ο Μετροπόντικας αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία περίπου στα μισά, κάτω από την οδό Ζακύνθου, καθώς μεσολάβησε η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά από εκσκαφές στο διπλανό οικόπεδο και η ανησυχία των κατοίκων επεκτάθηκε πλέον και στους υπευθύνους του έργου.

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο είχε σημάνει ξανά συναγερμός στην περιοχή από το «υγρό τσιμέντο» που έβγαινε από πηγάδι παλιού σπιτιού στην περιοχή.

Λίγες ημέρες μετά αυτό το περιστατικό, πλημμύρισε και υπόγειο κατάστημα επίπλων (λίγο πιο κάτω από το σπίτι με το πηγάδι), ενώ εμφανίστηκαν και ρωγμές στην συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Το γεγονός πως η Κυψέλη «φιλοξενεί» αρκετές παλιές πολυκατοικίες, εγείρει την ανησυχία των κατοίκων οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος της καθίζησης, το βάθος εκσκαφής και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται.

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