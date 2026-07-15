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15.07.2026 19:13

Φωτιά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

15.07.2026 19:13
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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσίας, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.Πρόκειται για την δεύτερη πυρκαγιά, σήμερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Νεοχωρούδας εκδηλώθηκε περίπου 2,5 ώρες μετά από την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Σουρωτής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου και να υποστηρίζει τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Φωτιά στη Σουρωτή στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112 για εκκένωση, στη μάχη και εναέρια μέσα

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