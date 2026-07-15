Φωτιά στη Σουρωτή στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε έξω από τη Σουρωτή στην ανατολική Θεσσαλονίκη, για την οποία ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή Σουρωτή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε ξερά χόρτα.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα. Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θέρμης, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Kοντά στο σημείο της φωτιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Κυψέλη: Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι λόγω των ρωγμών από τα έργα του μετρό – Ζημιές σε 200 διαμερίσματα

Τραγωδία στα Πατήσια μετά από φωτιά σε διαμέρισμα: Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα, στο νοσοκομείο ο σύζυγός της (Video)

Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Δραματική μάχη με τις φλόγες, ήχησε το 112 για εκκένωση











