Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας – Πρέπει να γίνουν μελέτες, λέει καθηγητής του ΕΜΠ

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Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρωγμές στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό στην Γραμμή 4, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στους κατοίκους της περιοχής από ρωγμές σε περίπου 200 διαμερίσματα πέριξ του σημείου που περνά ο μετροπόντικας για τη Γραμμή 4.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τόνισε για το ζήτημα, το οποίο προκάλεσε και την παρέμβαση εισαγγελέα, ότι ήδη ο Ανάδοχος του έργου «ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων».

Οι ρωγμές έχουν παρουσιαστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες στην περιοχή και σε 200 περίπου διαμερίσματα, με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται και ζητούν τον πλήρη δομοστατικό έλεγχο από το ΤΕΕ, τον πλήρη επανέλεγχο των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών και των πορισμάτων τους από το ΤΕΕ και την κάλυψη του συνόλου των εξόδων πραγματογνωμοσύνης, τεχνικών ελέγχων και μελετών που απαιτούνται.

H εταιρεία τονίζει στην ανακοίνωση πως τόσο η ίδια όσο και η ανάδοχος έχουν «επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της.

Καθηγητής ΕΜΠ: Ανεπαρκής η οπτική εξέταση, να γίνουν μελέτες

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο STAR, ο Κωνσταντίνος Σπυράκος, Καθηγητής Αντισεισμικών κατασκευών ΕΜΠ σημείωσε ότι οι ρωγμές μπορεί να είναι και επιφανειακές και εξήγησε τη διαδικασία που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι ειδικοί εάν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση τονίζει ότι πρέπει να μελετηθούν οι όποιες ζημιές έχουν προκύψει.

«Μία απλή οπτική εξέταση δεν είναι επαρκής», σημείωσε και μίλησε για δύο σημαντικά σημεία. «Πρώτον, όταν το Μετρό εκτελεί εργασίες σε μία συγκεκριμένη περιοχή, γύρω από το σημείο είναι μία περιοχή που παρακολουθεί με διάφορα όργανα. Πρέπει όμως πριν ξεκινήσουν οι εργασίες να περάσει από τα κτίρια αυτά, να δει σε τι κατάσταση είναι και έτσι αν δημιουργηθούν αργότερα κάποιες βλάβες, να μπορέσει να συγκρίνει και να ξέρει τι έχει συμβεί».

Μιλώντας για το δεύτερο κρίσιμο σημείο είπε ότι «λόγω των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί και θα πρέπει να αξιολογηθούν, η κατασκευή δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή με πριν. Αν αυτές έχουν δημιουργήσει ανακατανομή των φορτίων στα δοκάρια. Αυτές τις φορτίσεις το κτίριο τις θυμάται και μετά έρχονται να προστεθούν σε μια σεισμική δόνηση και το κτίριο να αστοχήσει και για μικρότερο σεισμό που έχει μελετηθεί».

Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι λόγω των ρωγμών από τα έργα του μετρό

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Κυψέλης που ζουν περιμετρικά του εργοταξίου της Γραμμής 4 του Μετρό, καθώς ανησυχούν πολύ για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν στα διαμερίσματά τους μετά την έναρξη των εργασιών για το μετρό στην περιοχή.

Ιδιοκτήτες και ένοικοι καταγγέλλουν ότι βαθιές ρωγμές έχουν σχηματιστεί σε τοίχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμη και στα πλακάκια του εδάφους.

Για την υπόθεση υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε να ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Εάν προκύψουν ενδείξεις για κίνδυνο, αναμένεται το επίσημο εισαγγελικό μπλοκάρισμα των εργασιών. Σημειώνεται πως ήδη έχει αποφασιστεί η προσωρινή παύση των εργασιών για τη διέλευση του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ.

Από την πλευρά της η Πρωτοβουλία Κατοίκων υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες, ενώ πάνω από 200 διαμερίσματα έχουν υποστεί ρωγμές. Τα προβλήματα, όπως σημειώνουν, ξεκίνησαν την περίοδο που ο μετροπόντικας έσκαβε το υπέδαφος ανάμεσα στον σταθμό της πλατείας Κυψέλης και την Ευελπίδων, ενώ η πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα επέτεινε την ανησυχία τους και τους κινητοποίησε ακόμη περισσότερο.

Δούκας: «Θα προασπίσουμε τους πολίτες και τις περιουσίες τους»

Κάτοικοι της Κυψέλης συμμετείχαν και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, προκειμένου να εκθέσουν την επικίνδυνη κατάσταση και να διεκδικήσουν άμεσες λύσεις και εγγυήσεις για την ασφάλεια της ζωής τους.

«Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως σημειώνει, «οι βλάβες παρατηρήθηκαν σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών», με συνέπεια «πολλοί κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους». Ο κ. Δούκας ζητά επίσης συνάντηση με το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλαύτης εξήγησε στο topontiki ότι: «Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα να μιλήσουμε με τους κατοίκους για να δούμε την έκταση του προβλήματος και πως μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε.

Δεν έχουμε σαφή εικόνα πότε ξεκίνησε όλο αυτό αλλά θεωρούμε ότι χρονικά έγινε μετά από το επεισόδιο του περασμένου Απριλίου όπου παρατηρήθηκε ότι ανάβλυζε τσιμέντο. Εμείς θα ακούσουμε τους κατοίκους και θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε».

Πώς «πάγωσαν» οι εργασίες του Μετροπόντικα

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά από περιστατικό με την εμφάνιση τσιμεντενέματος στους δρόμους τον Απρίλιο, σε αρκετές κατοικίες εμφανίστηκαν συνεχώς διευρυνόμενες ρωγμές, παραμορφώσεις σε κουφώματα και αποκολλήσεις δομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18 έως 20 εκατ. στην περιοχή ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές σε κολώνες και τοίχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα.

Η απόσταση ανάμεσα στον μελλοντικό σταθμό Κυψέλη (πλατεία Κανάρη) και εκείνον στα Δικαστήρια είναι περίπου 800 μέτρα και εάν ο Μετροπόντικας λειτουργούσε κανονικά θα μπορούσε να την καλύψει σε δύο μήνες.

Τέσσερις μήνες αργότερα, ο Μετροπόντικας αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία περίπου στα μισά, κάτω από την οδό Ζακύνθου, καθώς μεσολάβησε η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά από εκσκαφές στο διπλανό οικόπεδο και η ανησυχία των κατοίκων επεκτάθηκε πλέον και στους υπευθύνους του έργου.

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο είχε σημάνει ξανά συναγερμός στην περιοχή από το «υγρό τσιμέντο» που έβγαινε από πηγάδι παλιού σπιτιού στην περιοχή.

Λίγες ημέρες μετά αυτό το περιστατικό, πλημμύρισε και υπόγειο κατάστημα επίπλων (λίγο πιο κάτω από το σπίτι με το πηγάδι), ενώ εμφανίστηκαν και ρωγμές στην συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Το γεγονός πως η Κυψέλη «φιλοξενεί» αρκετές παλιές πολυκατοικίες, εγείρει την ανησυχία των κατοίκων οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος της καθίζησης, το βάθος εκσκαφής και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται.

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