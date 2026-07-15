Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα για ετοιμότητα από το 112

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Φωτιά σε δασική έκταση, στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι.
Μάλιστα, ήχησε γρήγορα το 112 για τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.
Στην επιχείρηση αρχικά επιχειρούσαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρρκλείου Κρήτης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
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