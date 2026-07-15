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15.07.2026 13:35

Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος που είχε «παστουρώσει» 10 κατσίκες

15.07.2026 13:35
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Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη Μύκονο, έπειτα από έλεγχο για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 τον 51χρονο, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.

Είχε «παστουρώσει» δέκα κατσίκες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο δέκα παραγωγικά ζώα, συγκεκριμένα κατσίκες, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους μέσω της πρακτικής του «παστουρώματος».

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση των ζώων και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας διώκονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι σχετικοί έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

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