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15.07.2026 12:40

Marfin: Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email ζητούν οι προφυλακισθέντες – «Ήμουν φυλακή» το 2010 λέει άτομο που το όνομά του υπάρχει στο κείμενο

15.07.2026 12:40
marfin_evelpidon_archive
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Marfin ζήτησαν την επίσημη διερεύνηση της ταυτότητας του αποστολέα ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος.
  • Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές και να αποκαλύψει τα στοιχεία του αποστολέα κατόπιν επίσημου αιτήματος.
  • Το περιεχόμενο του μηνύματος κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης, ισχυριζόμενο ότι υπήρχε φωτογραφικό υλικό από τη δράση της ομάδας εκείνη την περίοδο.
  • Ένα από τα άτομα που κατονομάζονται στο email υποστήριξε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι κατά την ημέρα της επίθεσης βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν την παρουσία τους σε φωτογραφίες διακοπών του 2009, ωστόσο δήλωσαν άγνοια για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο ανώνυμο μήνυμα.

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Αίτημα να διερευνηθεί επισήμως η ταυτότητα του αποστολέα του ανώνυμου email που εντάσσεται στη δικογραφία για τη εμπρηστική επίθεση στη Marfin στις 5 Μαΐου του 2010 κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», οι συνήγοροι υπεράσπισης προσκόμισαν έγγραφη απάντηση της εταιρείας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του αποστολέα, εφόσον της ζητηθούν επισήμως.

Σύμφωνα με το κείμενο του επίμαχου email, το οποίο διέρρευσε στα ΜΜΕ, ο αποστολέας αναφέρει:

«Κύριε Εισαγγελέα,

Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Marfin.

Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Σου στέλνω γιατί από τη μια δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα.

Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος.

Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη», και στη συνέχεια κατονομάζει πρόσωπα, ενώ αναφέρει ότι σύχναζαν στα Εξάρχεια, κατονομάζοντας κατάστημα εστίασης και κατάληψη της εποχής.

Ο αποστολέας υποστηρίζει ακόμη ότι τα μέλη της ομάδας έκαναν μαζί διακοπές, διατηρούσαν φωτογραφίες και βίντεο από τον εμπρησμό και ότι «τα έκαναν λάβαρο», ενώ καταλήγει γράφοντας: «Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ό,τι το συμφέρει και είναι εύκολο;».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι ρωτήθηκαν διεξοδικά κατά τις απολογίες τους για το περιεχόμενο του email και για τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτό, με τους ίδιους να δηλώνουν ότι κάποια από αυτά τους είναι παντελώς άγνωστα. Όσον αφορά στις απολογίες, και οι δύο φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι μετά από 16 χρόνια είναι δύσκολο να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, καθώς έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία.

Ωστόσο, φέρονται να επιχείρησαν να θυμηθούν πού βρίσκονταν τη μοιραία μέρα, ενώ, όσον αφορά στο φωτογραφικό υλικό που ανακτήθηκε από εξωτερικό σκληρό δίσκο, ο οποίος κατασχέθηκε το 2020 κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στη Νέα Ιωνία για άλλη υπόθεση, οι δύο κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν ότι εμφανίζονται σε φωτογραφίες από διακοπές του 2009 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ειδικά για το επίμαχο σακίδιο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες και το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο ένας εκ των δύο φέρεται να είπε: «Τι να σας πω; Αφού είναι δίπλα μου στις φωτογραφίες, μάλλον δικό μου θα είναι», επισημαίνοντας ότι έπειτα από 16 χρόνια δεν είναι δυνατόν να θυμάται λεπτομέρειες για ένα κοινό σακίδιο.

«Ήμουν στη φυλακή» λέει άνθρωπος που αναφέρεται στο email

Εν τω μεταξύ, με ανάρτησή του στο Facebook άνθρωπος που, όπως λέει ο ίδιος, το όνομά του αναφέρεται στο επίμαχο email, κάνει λόγο για «δικογραφία – κουρελόχαρτο», σημειώνοντας ότι από το 2008 ως το 2013 εξέτειε ποινή στις φυλακές Κορυδαλλού και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να βρίσκεται στα επεισόδια του 2010.

Αναλυτικά, ο άνθρωπος αυτός αναφέρει ότι «στο επίμαχο “ανώνυμο μέιλ” κατονομάζομαι κι εγώ ως φυσικός δράστης της επίθεσης στην Μαρφίν. Για καλή μου τύχη, από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 βρισκόμουν στη φυλακή, άρα αυτονόητα ήταν αδύνατο να βρίσκομαι στη διαδήλωση της 5ης Μάη του 2010 έξω από τη Μαρφίν. Συγκεκριμένα, την επίμαχη ημέρα εργαζόμουν στην καντίνα των φυλακών Κορυδαλλού. Κι όπως έγραψα και χθες, δεν είμαι ο Πυθαγόρας για να βρίσκομαι σε δυο σημεία ταυτόχρονα… Για τέτοια δικογραφία – κουρελόχαρτο μιλάμε. Από αύριο θα υπάρξει εκτενέστερη τοποθέτηση με κείμενο και φυσικά θα ακολουθήσουν και νομικές κινήσεις».

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