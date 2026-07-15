Το «αντίο» της ΕΡΤ στη Μάρω Κοντού με αφιερώματα σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX

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Κύκλο αφιερώματος στη μνήμη της Μάρως Κοντού, που «έφυγε» σήμερα από τη ζωή στα 92 της, ανοίγει από σήμερα, Τετάρτη (15/7) η ΕΡΤ μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρα της αποτυπώνοντας το ταλέντο, τη λάμψη και την πορεία της σημαντικής ηθοποιού η οποία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έχουν ήδη ανέβει στο ERTFLIX και θα παραμείνουν έως την Κυριακή (19/7) μεταξύ άλλων οι ταινίες «Οικογένεια Χωραφά» (1968) του Κώστα Ασημακόπουλου, «Μια απίθανη γιαγιά» (1991) του Κώστα Καραγιάννη, το θεατρικό «Ψηλά τα χέρια»( 1995) από το «Θέατρο της Δευτέρας» σε σκηνοθεσία Πώλ Σκλάβου, η εκπομπή «Προσωπικά» (2021) με την Έλενα Κατρίτση.

Από την ΕΡΤ1 θα προβληθεί αύριο (16/7) στις 19.00 η κλασική κοινωνική κομεντί «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) του Γιώργου Τσαβέλλα με την Μάρω Κοντού στον εμβληματικό ρόλο της Ελενίτσας Κοκοβίκου, πλάι στον Γιώργο Κωνσταντίνου που έκανε τον στριμμένο Αντωνάκη Κοκοβίκο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το αφιέρωμα στην Μάρω Κοντού εδώ.

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