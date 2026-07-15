search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:27
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 14:50

Το «αντίο» της ΕΡΤ στη Μάρω Κοντού με αφιερώματα σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX

15.07.2026 14:50
kontou_1507_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κύκλο αφιερώματος στη μνήμη της Μάρως Κοντού, που «έφυγε» σήμερα από τη ζωή στα 92 της, ανοίγει από σήμερα, Τετάρτη (15/7) η ΕΡΤ μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρα της αποτυπώνοντας το ταλέντο, τη λάμψη και την πορεία της σημαντικής ηθοποιού η οποία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έχουν ήδη ανέβει στο ERTFLIX και θα παραμείνουν έως την Κυριακή (19/7) μεταξύ άλλων οι ταινίες «Οικογένεια Χωραφά» (1968) του Κώστα Ασημακόπουλου, «Μια απίθανη γιαγιά» (1991) του Κώστα Καραγιάννη, το θεατρικό «Ψηλά τα χέρια»( 1995) από το «Θέατρο της Δευτέρας» σε σκηνοθεσία Πώλ Σκλάβου, η εκπομπή «Προσωπικά» (2021)  με την Έλενα Κατρίτση.

Από την ΕΡΤ1 θα προβληθεί αύριο (16/7) στις 19.00 η κλασική κοινωνική κομεντί «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) του Γιώργου Τσαβέλλα με την Μάρω Κοντού στον εμβληματικό ρόλο της Ελενίτσας Κοκοβίκου, πλάι στον Γιώργο Κωνσταντίνου που έκανε τον στριμμένο Αντωνάκη Κοκοβίκο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το αφιέρωμα στην Μάρω Κοντού εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Paramount – Warner: Με αγωγή κατά της συγχώνευσης και οι σεναριογράφοι των ΗΠΑ

Paramount – Warner: Ομαδική αγωγή Πολιτειών των ΗΠΑ κατά της επικείμενης κολοσσιαίας συγχώνευσης

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση και η συγκλονιστική συνέντευξη – «Τα έχω ζήσει όλα» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KRYPTONOMISMATA

Κύκλωμα διέπραττε απάτη ΦΠΑ τύπου «carousel», με όφελος σχεδόν 50 εκατ. ευρώ – Δέσμευση λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

esiea_1507_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Καταγγέλλει τις απολύσεις στην ΕΦΣΥΝ – Στο πλευρό των απολυμένων δημοσιογράφων

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Αμανατίδης, κρεσέντο αποχωρήσεων βουλευτών – Αποχή από Φάμελλο, διαφωνεί με την επιστροφή Πολάκη

idea-tis-xronias-1
ΘΕΑΤΡΟ

Μια ιδέα που θα γίνει η κωμωδία της χρονιάς – «Η Ιδέα της Χρονιάς!» στο Θέατρο Βρετάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

The_city_of_Argos_from_the_Castle_of_Larissa_on_September_5,_2020
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος - την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»: Η σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την εκτέλεση του Θοδωρή 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:27
KRYPTONOMISMATA

Κύκλωμα διέπραττε απάτη ΦΠΑ τύπου «carousel», με όφελος σχεδόν 50 εκατ. ευρώ – Δέσμευση λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

esiea_1507_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Καταγγέλλει τις απολύσεις στην ΕΦΣΥΝ – Στο πλευρό των απολυμένων δημοσιογράφων

1 / 3