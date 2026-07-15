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15.07.2026 12:29

Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού – «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» (Video)

15.07.2026 12:29
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια έπειτα από σύντομη νοσηλεία της στον Άγιο Σάββα.

Συγκλονισμένος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε το δικό του αντίο στην ηθοποιό την οποία αποκάλεσε «Ελενίτσα» του, από τον ρόλο της στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» όπου οι δυο τους υποδυόμενοι το ζεύγος Κοκοβίκου, είχαν γράψει ιστορία.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο» έγραψε σε ποστ του στο facebook.

Η χημεία ανάμεσα στη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου υπήρξε καθοριστική, χωρίς να βασίζεται σε υπερβολές, αλλά σε βλέμματα, παύσεις, νεύματα και συγκλονιστικές ατάκες που ξεχωρίζουν μέχρι και σήμερα.

Η ταινία αυτή υπήρξε και για τους δυο τους ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σταθμούς της καριέρας τους. Αν και είχαν μια πλούσια διαδρομή σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, η εικόνα της Μάρως Κοντού δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου παραμένει από τις πιο αναγνωρίσιμες της φιλμογραφίας τους.

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