Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Μάρως Κοντού

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Στο νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί η Μάρω Κοντού.

Η σπουδαία ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως τονίζει το ανακοινωθέν της διοίκησης του νοσοκομείου, εξέπνευσε σε ηλικία 92 ετών.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής

Χρήστος Φασιανός» αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου.

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