search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 11:32

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Μάρως Κοντού

15.07.2026 11:32
Κορονωϊός: Ο «Άγιος Σάββας»  κατηγορεί γιατρούς επειδή νόσησαν! - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί η Μάρω Κοντού.

Η σπουδαία ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως τονίζει το ανακοινωθέν της διοίκησης του νοσοκομείου, εξέπνευσε σε ηλικία 92 ετών.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής

Χρήστος Φασιανός» αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Αυλαία για τη Μάρω Κοντού: Οι «χρυσοί» ρόλοι, οι έρωτες και οι μεγάλες στιγμές μιας θρυλικής καριέρας (Videos)

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Κόρινθος: Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
t-rex-deinosavros-dimoprasia-sothebys-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο ακριβός… δεινόσαυρος έσπασε κάθε ρεκόρ: Πωλήθηκε για 50,1 εκατ. δολάρια

kasselakis_new_789
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ανιστόρητος αχταρμάς του Κασσελάκη βάζει «πλυντήριο» για ακροδεξιά, παρακράτος και αστυνομική βία

kipseli new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

kontou-konstantinou-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού – «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» (Video)

Υπόθεση Λιγνάδη: Με εντολή Μαξίμου η συνέντευξη τύπου της Μενδώνη - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη για Μάρω Κοντού: Είχε μια σπάνια γοητεία με πηγαίο ταλέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:39
t-rex-deinosavros-dimoprasia-sothebys-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο ακριβός… δεινόσαυρος έσπασε κάθε ρεκόρ: Πωλήθηκε για 50,1 εκατ. δολάρια

kasselakis_new_789
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ανιστόρητος αχταρμάς του Κασσελάκη βάζει «πλυντήριο» για ακροδεξιά, παρακράτος και αστυνομική βία

kipseli new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

1 / 3