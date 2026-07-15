Συναγερμός στο λιμάνι της Αμβέρσας μετά από διαρροή υδροφθορικού οξέος – Στο νοσοκομείο 28 εργαζόμενοι, 127 χρειάστηκαν φροντίδα

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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο λιμάνι της Αμβέρσας στο Βέλγιο, έπειτα από τη διαρροή υδροφθορικού οξέος από εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν στο φορτηγό πλοίο MSC Mia Summer II.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε επικίνδυνες αναθυμιάσεις, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν συμπτώματα που οδήγησαν αρκετούς στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του δήμου Μπέβερεν, η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο 28 εργαζόμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται προληπτικά, καθώς παρουσίασαν εντονότερα προβλήματα υγείας μετά την έκθεσή τους στη χημική ουσία. Συνολικά, 127 άτομα υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς ή ενοχλήσεις, ενώ περίπου 100 χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα είτε στο σημείο είτε σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι περισσότεροι έλαβαν γρήγορα εξιτήριο, όμως όσοι εμφάνισαν σοβαρότερη αναπνευστική δυσχέρεια ή έντονους ερεθισμούς παρέμειναν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Εκκένωση του πλοίου και περιορισμοί στη λειτουργία του λιμανιού

Η διαρροή σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Deurganckdok, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του λιμανιού της Αμβέρσας. Εργαζόμενοι εντόπισαν τη διαρροή σε κοντέινερ που βρισκόταν πάνω στο πλοίο MSC Mia Summer II, με σημαία Λιβερίας, ενεργοποιώντας άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ακολούθησε η εκκένωση τόσο του πλοίου όσο και της προβλήτας, ενώ οι αρχές δημιούργησαν εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας γύρω από το σημείο. Παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή το ιατρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με πυροσβεστικές, υγειονομικές και λιμενικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του κινδύνου και την προστασία των εργαζομένων.

Το λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ, το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης μετά το Ρότερνταμ, ενεργοποίησε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Deurganckdok εξακολουθεί να πραγματοποιείται με περιορισμούς, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλούς απομάκρυνσης του προβληματικού εμπορευματοκιβωτίου.

Όπως ανακοίνωσε η λιμενική αρχή, εξειδικευμένα συνεργεία πρόκειται να αφαιρέσουν το κοντέινερ από το πλοίο, να το σφραγίσουν και στη συνέχεια να το μεταφέρουν σε ασφαλή χώρο, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέας διαρροής.

Η επικινδυνότητα του υδροφθορικού οξέος και η έρευνα για τα αίτια

Το υδροφθορικό οξύ θεωρείται μία από τις πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Αν και δεν συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα οξέα από χημικής άποψης, έχει την ιδιότητα να διεισδύει βαθιά στους ανθρώπινους ιστούς, προκαλώντας σοβαρές βλάβες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές.

Η εισπνοή των αναθυμιάσεών του μπορεί να προκαλέσει έντονο ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη και αδιαθεσία. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις είναι πιθανό να εμφανιστούν διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, λόγω της απορρόφησης φθορίου από τον οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και άτομα με ήπια συμπτώματα παραμένουν συχνά για αρκετές ώρες ή και ημέρες υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, οι βελγικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται το ενδεχόμενο αστοχίας στη συσκευασία του επικίνδυνου φορτίου, καθώς και πιθανές δυσλειτουργίες κατά τη μεταφορά του. Επιπλέον, πραγματοποιούνται τεχνικοί έλεγχοι στο πλοίο και στο υπόλοιπο φορτίο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υδροφθορικό οξύ προκάλεσε ζημιές στη δομή του σκάφους ή επηρέασε άλλα εμπορευματοκιβώτια.

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