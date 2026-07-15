CNN: Πώς τα… γύρισε ο Τραμπ με τα τέλη στο Ορμούζ μέσα σε ένα 24ωρο – Το μπάχαλο που θα προκαλούσε μια τέτοια κίνηση

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Ο Ντόναλντ Τραμπ σε άλλη μία… κυβίστηση, πήρε πίσω τις απειλές του για τέλη 20% στα Στενά του Ορμούζ.

Μια απειλή που κράτησε 24 ώρες και που, σύμφωνα με το CNN, προκάλεσε τεράστια αναταραχή και μέσα στον Λευκό Οίκο όπου σύμβουλοι και διπλωμάτες του ζητούσαν να κάνει πίσω.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αυτή η ιδέα του στριφογύρισε στο μυαλό επί μήνες, αλλά στενοί σύμβουλοί του, του… κρατούσαν τα λουριά μέχρι πριν λίγα 24ωρα.

Ο λόγος ήταν πως μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τους ίδιους τους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο και, ταυτόχρονα, θα νομιμοποιούσε τις ιρανικές θέσεις περί επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά, πρακτική που η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήριζε έως τώρα παράνομη.

Ο Τραμπ ωστόσο το πήρε… πάνω του και έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και στις χώρες του Κόλπου να τον μεταπείσουν. Οι συνεργάτες του είχαν αντιρρήσεις καθώς έπρεπε να επεξεργαστούν εσπευσμένα έναν μηχανισμό εφαρμογής ενός πρωτοφανούς συστήματος διοδίων, όπου δεν ήξεραν ποιος θα επιβαρυνόταν με το κόστος και πώς θα γινόταν η είσπραξη.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι τα τέλη θα τα κατέβαλλαν οι ναυτιλιακές εταιρείες, όμως ο Τραμπ τα… μπέρδεψε περισσότερο λέγοντας ότι το κόστος «θα το αναλάμβαναν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο» κάτι που ωστόσο δεν δέχονταν και γι αυτό ξεκίνησαν διπλωματικές επαφές προκειμένου να τον κάνουν να το πάρει πίσω.

Το πρωί της Τρίτης, οι πιέσεις είχαν αποδώσει… Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι χώρες του Κόλπου δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να διευκρινίσει τα σχετικά ποσά.

«Με πήραν τηλέφωνο διάφοροι άνθρωποι, διάφορες χώρες, βασιλιάδες και εμίρηδες -όλοι αυτοί που γνωρίζουμε και εκτιμούμε. Είναι πραγματικά πολύ ισχυροί εταίροι και μου είπαν ότι θα προτιμούσαν να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο Τραμπ ο οποίος επέμεινε ότι οι ΗΠΑ «ελέγχουν» το Ορμούζ, κάτι που διαψεύδει η εικόνα από την περιοχή και το γεγονός ότι έχουν περάσει από εκεί ελάχιστα πλοία.

Σύμφωνα με πηγές, οι εισηγήσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων, εντείνοντας τις πολιτικές πιέσεις προς τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, υπογράμμιζαν ότι η επιβολή διοδίων θα αναιρούσε τη θέση που η ίδια η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει έναντι του Ιράν.

Ο Νετανιάχου πάει στις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα δει τον Τραμπ

Εν τω μεταξύ, η απαίτηση του Τραμπ προς τον Νετανιάχου να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Συρία και τον νότιο Λίβανο, δεν ήχησε… ευχάριστα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με το Reuters, ετοιμάζεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Το αξιοσημείωτο ωστόσο στην είδηση, είναι πως το πρακτορείο αναφέρει -σύμφωνα με πηγή ισραηλινού αξιωματούχου- ότι ο Νετανιάχου θέλει να συναντήσει τον Τραμπ, αλλά παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει συνάντηση.

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Πέντε νεκροί

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να χτυπούν περιοχές του Ιράν. Σήμερα, επιτέθηκαν σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 στρατιωτικοίμ σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό. «Σήμερα το πρωί, ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός εκτόξευσε 13 πυραύλους εναντίον στρατοπέδου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα ήταν σχεδιασμένα για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, καθώς οι 13 πύραυλοι έπληξαν έναν ξενώνα, σκοπιές και εγκαταστάσεις διαμονής στη βάση. Ο στρατός πρόσθεσε πως υπάρχουν επίσης τραυματίες και υποσχέθηκε να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στην επίθεση.

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