Καλοκαιρινές εκπτώσεις με επιπλέον €πιστροφή 15% για αγορές με κάρτες Eurobank σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

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Καλοκαιρινές εκπτώσεις και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας ξεκίνησαν στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα καταστήματά τους, αλλά και online στα cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[1], προηγμένα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Μέχρι και την Κυριακή 19/7, για αγορές αξίας 249€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή[2], ενώ μέχρι και τις 31/7 πραγματοποιούνται δωρεάν αποστολές με BOX NOW για αγορές από 29€ στον ΓΕΡΜΑΝΟ.
Ενδεικτικά, θα βρουν:
Επιπλέον, στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν δωρεάν επέκταση εγγύησης σε APPLE προϊόντα[6], όπως:
Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τηλεόραση μπορούν να αποκτήσουν τη SAMSUNG 55M80H AI 55” Mini LED 4K, με επεξεργαστή NQ4 AI Gen2 Processor, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για βελτιστοποίηση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, στα 599€. Παράλληλα, μπορούν να συνδυάσουν την αγορά της με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV και να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 50€[8].
[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων €900 και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές €500 και άνω, οι 24 για αγορές €300 και άνω & οι 12 για αγορές €60 και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας
[2] Από την ενέργεια €πιστροφή εξαιρούνται όλα τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο eurobank.gr/epistrofi.
[3] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
[4] Ισχύει για αγορά στα φυσικά καταστήματα έως 31/07.
[5] Παρέχεται επέκταση εγγύησης 1 έτους ακόμα, μετά το πέρας της αρχικής διετούς εγγύησης.
[6] Παρέχεται επέκταση εγγύησης 1 ή 2 ετών ακόμα, μετά το πέρας της αρχικής διετούς εγγύησης. Η δωρεάν επέκταση εγγύησης για τα ΑirPods (ΑirPods Pro 3, AirPods 4 & 4 ANC) ισχύει έως 31/07, ενώ για τα iPad, APPLE Watch, ΜacBook και όλα τα Smartwatch ισχύει έως 31/08.
[7] Η τιμή από 379€ ισχύει έως 25/07. Η προσφορά εγγύησης ισχύει έως 31/08.
[8] Η συνδυαστική έκπτωση 50€ ισχύει μόνο στα φυσικά καταστήματα με νέα αγορά τηλεόρασης και για περιορισμένο αριθμό νέων συνδέσεων COSMOTE TV (Sports ή Full 24μηνης δέσμευσης).
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