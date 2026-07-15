ΣΚΑΪ: Σχηματίζεται το παζλ του νέου καθημερινού σίριαλ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

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Στην αντιφατική συνθήκη που θέλει δύο ανθρώπους να μην αντέχει ο ένας τον άλλον, αλλά να ερωτεύονται ενώ διαχειρίζονται διαζύγια άλλων βασίζεται η πλοκή της νέας- δεύτερης- πρότασης μυθοπλασίας «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» που δημιουργεί η τριάδα Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου για τον ΣΚΑΪ παράλληλα με τη σειρά «Μπλέ ώρες» τα γυρίσματα σκηνών της οποίας είναι σε εξέλιξη.

Το σενάριο θέλει τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, ως δικηγόρους με το ίδιο επίθετο να συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο προκαλώντας συγχύσεις. Έχουν όμως και συχνές συγκρούσεις ως διάδικοι σε υποθέσεις διαζυγίων.

Η… περιπέτεια– ή το «δράμα», αν προτιμάτε- για τον συγκροτημένο και οργανωτικό Αντώνιο και την παρορμητική και ευρηματική Κλεοπάτρα αρχίζει όταν εκείνη μετακομίζει στον όροφο όπου έχει το γραφείο του ο Αντώνιος, φέρνοντας μαζί της το δικό της μικρό «σύμπαν» από ετερόκλητα στοιχεία και μια γραμματέα που ξέρει περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους συγκρούονται για τα πάντα: από το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση πάρκινγκ μέχρι το ποιος θα κερδίσει την επόμενη υπόθεση.

Η Ειρήνη Τάσσου και ο Μάριος Μαριολάς, ευρύτερα γνωστοί από τη συμμετοχή τους στη σειρά «Η γη της ελιάς» ως Αριάδνη και Μανώλης αντιστοίχως, αποτελούν το πρωταγωνιστικό δίδυμο στο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και μαζί τους σε κομβικής σημασίας ρόλους μπροστά από τις κάμερες θα πάρουν θέσεις οι Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Μίλτος Χαρόβας, Έλενα Χριστοφή, Μαρία Βοσκοπούλου, Δημήτρης Τσίκλης, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη.

Κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται σε πέντε επεισόδια, νοηματοδοτώντας μικρούς αυτοτελείς κύκλους και κάθε κύκλος θα φέρνει ένα άλλο ζευγάρι, μια άλλη- διαφορετική- ιστορία, νέες αιτίες για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν ή να έρθουν λίγο πιο κοντά.

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» αναμένεται να λάβει θέση στην μεταμεσημεριανή- απογευματινή ζώνη του σταθμού από Σεπτέμβρη.

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