«Έκλεισε» ο κύκλος «Πρωταγωνιστών» του Σταύρου Θεοδωράκη στον Alpha

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Με ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια ο Σταύρος Θεοδωράκης ενημέρωσε πως, έπειτα από συμπόρευση πέντε χρόνων με τον Alpha, η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» ολοκληρώνει τη διαδρομή της στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς.

Ο Σταύρος στην ανάρτησή του κάνει σύντομη αναδρομή στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η εκπομπή λέγοντας: «Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων, που θέλαμε να ακουστούν. Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες. Ταξιδέψαμε σε κόσμους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες».

Πιο κάτω ο Θεοδωράκης έβαλε την «τελεία» αναφέροντας «Κάπου εδώ, το ταξίδι των “Πρωταγωνιστών” στον Alpha ολοκληρώνεται» και συνέχισε με ευχαριστίες με την ευχή «να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».

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