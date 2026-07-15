ΕΡΤ: Δύο στους πέντε τηλεθεατές χθες βράδυ (14/7) ήταν «καρφωμένοι» στην ΕΡΤ1 για το Γαλλία- Ισπανία

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Από τις σπάνιες στιγμές της φετινής σεζόν με υψηλή τηλεθέαση, ήταν η χθεσινή (13,8%) για την ΕΡΤ1, χάρη στην μετάδοση του μουντιαλικού ματς Γαλλίας- Ισπανίας, με προηγούμενο από τη Eurovision.

H επίδοση της ΕΡΤ1 ήταν σαν εκείνες που εμφάνισαν στην κανονική διάρκεια της φετινής σεζόν συχνά πυκνά, Alpha και Mega. Το ημερήσιο μερίδιο του σταθμού ήταν πενταπλάσιο σε μέγεθος από το συνηθισμένο.

O δείκτης της Nielsen με την έναρξη της μετάδοσης στην ΕΡΤ1 εκτοξεύτηκε και ελάχιστα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το 50%,μερίδιο, που σημαίνει ότι εκείνη τη χρονική στιγμή ένας στους δύο που ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις τους παρακολούθησε την δίκαιη επικράτηση της Ισπανίας εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για το τελικό του Μουντιάλ. Το διάγραμμα τηλεθέασης της ΕΡΤ1 είναι άκρως εντυπωσιακό.

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