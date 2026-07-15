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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 18:58

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου

15.07.2026 18:58
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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Με ασφάλεια απαντά στα… «καμπανάκια» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και για τα τρία πεδία, εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, στα οποία υπόσχεται θωράκιση ενόψει κάλπης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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