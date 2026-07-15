Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Με ασφάλεια απαντά στα… «καμπανάκια» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και για τα τρία πεδία, εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, στα οποία υπόσχεται θωράκιση ενόψει κάλπης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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