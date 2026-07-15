Κόλαση φωτιάς στον Καναδά: Τρένο παγιδεύεται ανάμεσα στις φλόγες – «Είμαστε περικυκλωμένοι» (Video)

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Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι φλόγες από δασική πυρκαγιά στον Καναδά πλησιάζουν επικίνδυνα ένα τρένο, δημιουργώντας σκηνικό τρόμου για όσους βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του συρμού αποτυπώνουν το φλεγόμενο τοπίο στην περιοχή Άρμστρονγκ, κοντά στο Οντάριο, την ώρα που ο μηχανοδηγός περιγράφει την απειλητική κατάσταση: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

Όπως αναφέρει η Telegraph, παρά το γεγονός ότι το τρένο βρέθηκε μέσα σε μια ζώνη που είχε κυκλωθεί από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να απομακρυνθούν χωρίς να υποστούν τραυματισμούς. Το βίντεο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές κοινοποίησε ο βουλευτής της νομοθετικής συνέλευσης του Οντάριο, Σολ Μαμάκβα.

Η Canadian National Railway, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα εμπορευματικά δρομολόγια, γνωστοποίησε ότι τρία τρένα τα οποία μετέφεραν εύφλεκτα υλικά παρέμειναν ακινητοποιημένα την Τρίτη, 14/7, στην περιοχή του Άρμστρονγκ, σύμφωνα με το καναδικό μέσο Superior North News. Τα πληρώματα των συρμών προχώρησαν σε εκκένωση, όπως μετέδωσε η New York Post.

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να πλήττουν τη δυτική πλευρά του Οντάριο δημιουργούν ανησυχίες για μεταφορά πυκνού καπνού προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Αρκετές από τις εστίες έχουν ήδη επεκταθεί σε εκτάσεις μεγαλύτερες των 32 χιλιομέτρων.

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