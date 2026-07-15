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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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15.07.2026 22:37

Τσίπρας: Καλεί τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. στην πρώτη ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση μέσα από την πλατφόρμα του κόμματος

15.07.2026 22:37
tsipras

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Κάλεσμα στα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για συμμετοχή στην πρώτη ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του, προωθώντας το νέο μοντέλο συμμετοχής και λειτουργίας του κόμματος.

Η πρώτη αυτή συζήτηση πραγματοποιείται το απόγευμα της Πέμπτης στις 19:00 και τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην πλατφόρμα myELAS.gr προκειμένου να συμμετάσχουν θέτοντας τις ερωτήσεις τους.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει :

«Μαζί δημιουργούμε τη Συμπαράταξη της νέας εποχής, 

μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό “εμείς”.

Με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινάμε τις πρώτες συναντήσεις μας μέσα από την πλατφόρμα myELAS.gr

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 19:00, όπου τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση μαζί μου, και εγώ θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους, να ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. 

Είναι το πρώτο βήμα μιας διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας: με περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική δράση.

Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο myELAS.gr.

Γίνε μέλος της Συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς»!

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