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15.07.2026 19:38

Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Κορίνθου: Γιατρός των Επειγόντων διαψεύδει ότι απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός μετά τα εγκαίνια

15.07.2026 19:38
adonis-georgiadis

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Στη διάψευση των ισχυρισμών ότι ο εξοπλισμός των νέων χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Κορίνθου απομακρύνθηκε μετά τα εγκαίνια προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλούμενος παρέμβαση γιατρού που εργάζεται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Αφορμή στάθηκαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο εξοπλισμός που εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση των νέων εγκαταστάσεων είχε μεταφερθεί στο σημείο προσωρινά και στη συνέχεια αφαιρέθηκε.

Ο υπουργός δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο από βίντεο που υποστήριζε ότι η νέα πτέρυγα δεν είχε τεθεί σε λειτουργία λόγω απομάκρυνσης του εξοπλισμού, αλλά και την τοποθέτηση γιατρού των ΤΕΠ που απαντούσε στους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Ο γιατρός ανέφερε πως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ χαρακτήρισε τη λειτουργία της ομάδας στα επείγοντα «υποδειγματική». Παράλληλα, σημείωσε ότι χρειάζεται ένα διάστημα προσαρμογής, ώστε εργαζόμενοι και ασθενείς να εξοικειωθούν με τους νέους χώρους και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται.

Στην ίδια παρέμβαση υπογράμμισε πως παραμένει αναγκαία η ενίσχυση του νοσοκομείου με επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται χρόνος, στήριξη και ορθός σχεδιασμός. «Είχαμε και εξοπλισμό για όσους πιστεύετε το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «προπαγάνδα» από ανθρώπους που, όπως ανέφερε, «δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ», σημειώνοντας πως το σχετικό βίντεο «δυστυχώς πίστεψαν πολλοί».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα “πολιτισμένο” σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά και σε αυτό το σαχλό βίντεο που δυστυχώς πίστεψαν πολλοί! Θα τους νικήσουμε και πάλι διότι η Ελλάδα μας είναι κρίμα να πέσει στα χέρια αυτών των άρρωστων ανθρώπων», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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