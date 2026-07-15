Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

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Την ανάγκη συνολικού εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ) αναδεικνύει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μετά από συνεργασία με τον Τομέα Άμυνας του κόμματος, αναφέροντας ότι αυτό το πλαίσιο εξακολουθεί να διέπεται από νομοθετικό διάταγμα του 1972, πριν από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση δημιουργεί σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η νέα ρύθμιση για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) αποκλείει από τη δυνατότητα υποψηφιότητας για το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τη μεγάλη πλειοψηφία των αποστράτων που κατοικούν εκτός Αττικής, χωρίς να προκύπτει αντικειμενικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, την ώρα που αντίστοιχοι γεωγραφικοί περιορισμοί δεν ισχύουν για τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, διατηρείται ο αποκλεισμός των περισσότερων αποστράτων από τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου αποκλειστικά λόγω βαθμού αποστρατείας.

Στην ερώτηση αναδεικνύονται, επίσης, ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης, καθώς τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων δεν εκλέγονται από τα μέλη τους, αλλά διορίζονται από το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τίθεται και το θέμα της υποχρεωτικής εγγραφής των αποστράτων στις Ενώσεις και της αναγκαστικής παρακράτησης εισφοράς από τις συντάξεις τους χωρίς ατομική συναίνεση.

Με την ερώτησή του, ο Μιχάλης Κατρίνης ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να αιτιολογήσει τις συγκεκριμένες επιλογές, να διευκρινίσει αν προηγήθηκε έλεγχος συνταγματικότητας των νέων ρυθμίσεων και να αναλάβει πρωτοβουλία για συνολική αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε η λειτουργία των Ενώσεων Αποστράτων να εναρμονιστεί με τις αρχές της σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας. Παράλληλα, τον καλεί, για λόγους δημοκρατικής νομιμοποίησης, να επαναπροκηρύξει τις αρχαιρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αυτών του Φεβρουαρίου 2026) μετά την τροποποίηση του νόμου.

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