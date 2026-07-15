Μάρω Κοντού: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό

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Πάνδημη συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος της αγαπημένης ηθοποιού Μάρως Κοντού. Με δηλώσεις του την αποχαιρέτησε και ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Την Μάρω Κοντού, αποχαιρετά με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου», τονίζει αρχικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας και συνεχίζει:

«Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος.

Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί εβδομήντα χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης».

«Προσέφερε όμως και στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει», επισημαίνει.

«Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει στη δήλωσή του.

Μητσοτάκης: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη

Aνάρτηση έκανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της.

Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».

Νικήτας Κακλαμάνης: Αγαπημένη μου φίλη, καλό σου ταξίδι στ’ αστέρια

Την μεγάλη ηθοποιό και καλή του φίλη Μάρω Κοντού, αποχαιρετά ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με βαριά καρδιά αποχαιρετώ τη Μάρω Κοντού, μια εμβληματική Κυρία του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία διέγραψε με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος, αξιοπρέπεια και συνέπεια μία αξιόλογη πολιτική διαδρομή, τόσο από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων, όσο και ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας», τονίζει στη δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Βουλής, η Μάρω Κοντού «υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη, προικισμένη με απαράμιλλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης. Μια πραγματική Κυρία, η οποία με την αστείρευτη προσφορά της στις τέχνες και στα κοινά κέρδισε επάξια τον σεβασμό και την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού λαού».

«Μάρω, αφήνεις μία σπουδαία παρακαταθήκη ευγένειας και πολιτισμού για τις επόμενες γενιές. Με τις εκατοντάδες κινηματογραφικές και θεατρικές ερμηνείες σου θα αποτελείς οδηγό για κάθε μελλοντικό καλλιτέχνη της πατρίδας μας», υπογραμμίζει ο Νικήτας Κακλαμάνης και καταλήγει στη δήλωσή του:

«Αγαπημένη μου φίλη ήδη μας λείπεις. Καλό σου ταξίδι στ’ αστέρια, απ’ όπου θα λάμπεις για πάντα. Στη οικογένεια και στους οικείους της απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

Λίνα Μενδώνη για Μάρω Κοντού: «Θα μας συντροφεύει για πολλά χρόνια με τους αξέχαστους ρόλους της»

«Ηθοποιός που συνδύαζε φυσικό κάλλος και μια σπάνια γοητεία, με πηγαίο ταλέντο, έπλασε ρόλους διαχρονικούς, που θα εξακολουθούν να μας χαρίζουν συγκίνηση και χαρά», ανέφερε η Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε, επίσης, τη βαθιά μόρφωση, το ήθος και τη διακριτικότητα της εκλιπούσας, σημειώνοντας ότι απέφυγε την άσκοπη δημοσιότητα και παρέμεινε αφοσιωμένη στην Τέχνη σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία της Μάρως Κοντού στον δημόσιο βίο, τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Η Λίνα Μενδώνη αποκάλυψε ακόμη ότι στην τελευταία τους συνομιλία είχε ενημερώσει την ηθοποιό πως η οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων, πρόκειται να μετατραπεί σε χώρο αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Αυτός ήταν ο σπάνιος συνδυασμός που ενσάρκωνε η Μάρω Κοντού, που θα μας συντροφεύει, για πολλά χρόνια, με τους αξέχαστους ρόλους της», σημείωσε.

Η υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε, τέλος, τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους φίλους της Μάρως Κοντού.

ΠΑΣΟΚ: Έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή

Τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ και εκφράζει συλλυπητήρια στους οικείους της.

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι «η αγάπη της για τον χορό την οδήγησε γρήγορα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ενσάρκωσε σημαντικούς ρόλους δίπλα σε σπουδαίους πρωταγωνιστές και κατάφερε μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον να γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της».

«Την διέκρινε πάντα το ήθος, η αγάπη της για τους συναδέλφους, το χιούμορ και η εκφραστικότητα. Άνθρωπος της προσφοράς ασχολήθηκε με τα κοινά, με μόνο στόχο να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών της», σημειώνουν.

Παραθέτοντας τα δικά της λόγια: «Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά», αναφέρουν, τέλος, ότι «έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή».

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τη Μάρω Κοντού

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών, έχοντας διαγράψει μια μακρά και δημιουργική πορεία στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και προσθέτει:

«Με τη γοητεία και το ταλέντο της σφράγισε για πολλές δεκαετίες τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, παραμένοντας ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής της και συντροφεύοντας γενιές και γενιές θεατών. Συμμετείχε σε παραγωγές που αποτύπωσαν με ευαισθησία όψεις της λαϊκής ζωής, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες των ανθρώπων της εποχής τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Μάρω Κοντού, κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους οικείους της, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές της».

Τα συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ

Τα συλληπητήριά του για τον θάνατο της Μάρως Κοντού εξέφρασε με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο μήνυμα του αναφέρει: «Η Μάρω Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια, υπήρξε εμβληματική εκπρόσωπος του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Έχοντας συμμετάσχει σε 90 θεατρικά έργα και πάνω από 61 ταινίες μεγάλου μήκους, η Μάρω Κοντού συντρόφεψε γενιές και γενιές Ελλήνων κι Ελληνίδων επί δεκαετίες.

Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της αγαπημένης ηθοποιού».

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