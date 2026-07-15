Μπάσκετ: Ανατροπή με Τολιόπουλο – Απέσυρε την πρότασή του ο ΠΑΟΚ

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Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς ο ΠΑΟΚ απέσυρε την πρότασή του για την απόκτηση του έλληνα γκαρντ από τον Παναθηναϊκό.
Ο διεθνής γκαρντ των «πρασίνων» αποτελούσε μεταγραφικό στόχο τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Άρη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν αυτός που είχε κάνει την καλύτερη -οικονομικά- πρόταση στον παίκτη και στον Παναθηναϊκό.
Ωστόσο, οι ασπρόμαυροι της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να αποσυρθούν από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου και να κλείσουν με αυτό τον τρόπο το ρόστερ τους.
Αντίθετα, ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί τον διεθνή γκαρντ, με την πρότασή του όμως να απέχει από την τιμή που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός, που είναι το 1,5 εκατομμύριο.
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