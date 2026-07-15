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15.07.2026 13:37

Μουντιάλ 2026: Με Κέιν, Μπέλιγχαμ και Τούχελ στα… Φώκλαντ – Το ΑΙ βίντεο των Άγγλων για την αποψινή μάχη (video)

15.07.2026 13:37
kane

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Ο πόλεμος στα Φώκλαντ έρχεται στην επικαιρότητα κάθε φορά που Αργεντινή και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ποδόσφαιρο.

Απόψε θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ και χρήστες του διαδικτύου έστησαν μια ΑΙ ιστορία με τους… Τούχελ, Κέιν, Μπέλιγχαμ κι άλλους ποδοσφαιριστές, να φοράνε στρατιωτικά και να παίρνουν οδηγίες από την… Μάργκαρετ Θάτσερ.

«Την τελευταία φορά που η Αγγλία αντιμετώπισε την Αργεντινή, η Μάργκαρετ Θάτσερ έστειλε μια δύναμη για να απελευθερώσει τα Φώκλαντ, και έδιωξαν τους φουκαράδες με την ουρά στα σκέλια» αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα στο βίντεο.

Οι Άγγλοι θέλουν να επιστρέψουν σε τελικό Μουντιάλ μετά το 1966 και θα βασιστούν στο «δίδυμο» Κέιν – Μπέλιγχαμ , απέναντι στον Μέσι και την παρέα του.

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