Μουντιάλ 2026: Με Κέιν, Μπέλιγχαμ και Τούχελ στα… Φώκλαντ – Το ΑΙ βίντεο των Άγγλων για την αποψινή μάχη (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πόλεμος στα Φώκλαντ έρχεται στην επικαιρότητα κάθε φορά που Αργεντινή και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ποδόσφαιρο.

Απόψε θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ και χρήστες του διαδικτύου έστησαν μια ΑΙ ιστορία με τους… Τούχελ, Κέιν, Μπέλιγχαμ κι άλλους ποδοσφαιριστές, να φοράνε στρατιωτικά και να παίρνουν οδηγίες από την… Μάργκαρετ Θάτσερ.

«Την τελευταία φορά που η Αγγλία αντιμετώπισε την Αργεντινή, η Μάργκαρετ Θάτσερ έστειλε μια δύναμη για να απελευθερώσει τα Φώκλαντ, και έδιωξαν τους φουκαράδες με την ουρά στα σκέλια» αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα στο βίντεο.

Today, it’s England v Argentina.



The last time England faced Argentina, Margaret Thatcher sent a task force to liberate the Falklands, and the lads sent them packing. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



{satire} pic.twitter.com/vqj1lri231 July 15, 2026

Οι Άγγλοι θέλουν να επιστρέψουν σε τελικό Μουντιάλ μετά το 1966 και θα βασιστούν στο «δίδυμο» Κέιν – Μπέλιγχαμ , απέναντι στον Μέσι και την παρέα του.

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: «Πυρά» των ΜΜΕ για την εμφάνιση της Γαλλίας στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία των ρεκόρ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Αργεντινή, μία ιστορική μονομαχία στο δρόμο προς τον τελικό



Μουντιάλ 2026: Έτσι νίκησε η Ισπανία τη Γαλλία, η τακτική υπεροχή και η… «εξαφάνιση» του Μπαπέ – Η βαθμολογία των παικτών

