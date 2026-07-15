Μουντιάλ 2026: Έτσι νίκησε η Ισπανία τη Γαλλία, η τακτική υπεροχή και η… «εξαφάνιση» του Μπαπέ – Η βαθμολογία των παικτών

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Η Ισπανία βρίσκεται δίκαια στον τελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε τη Γαλλία με 2-0 σε έναν ημιτελικό όπου κυριάρχησε τακτικά και ψυχολογικά. Ο διεθνής Τύπος συγκλίνει στην εκτίμηση ότι δεν ήταν απλώς μια νίκη αποτελεσματικότητας, αλλά μια επίδειξη ανωτερότητας απέναντι σε μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε σε τρία σημεία:

1. Γιαμάλ και Πόρο διέλυσαν την αριστερή πλευρά της Γαλλίας

Η μεγαλύτερη πληγή για τους «τρικολόρ» αποδείχθηκε η δεξιά πλευρά της Ισπανίας με τον Γιαμάλ και τον Πόρο να βάζουν τη σφραγίδα τους. Παρότι δεν έκανε ούτε αυτή τη φορά το μεγάλο ματς που όλοι περιμένουν από τον 19χρονο άσο της Μπάρτσα, ήταν συνεχώς πονοκέφαλος για την άμυνα της Γαλλίας. Με τις συνεχείς προσωπικές ενέργειες ανάγκασε τον Λουκά Ντιν να παίζει διαρκώς σε κατάσταση πανικού. Από δική του ενέργεια προήλθε και το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, δίνοντας στην Ισπανία το προβάδισμα και αλλάζοντας πλήρως τις ισορροπίες του αγώνα. Αλλά και ο Πόρο ήταν εγγύηση πίσω από τον Γιαμάλ, με αποκορύφωμα το γκολ του για το 2-0.

2. Η Ισπανία έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό με κυρίαρχο τον Ρόντρι

Από τη στιγμή που προηγήθηκε, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε δεν άφησε ποτέ τη Γαλλία να παίξει στο τέμπο που ήθελε. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και κουμανταδόρο τον Ρόντρι στο κέντρο του γηπέδου, κυκλοφόρησε υπομονετικά την μπάλα, έκλεισε τους χώρους στον άξονα και υποχρέωσε τους Γάλλους να αναζητούν βεβιασμένες λύσεις από τα άκρα ή με ατομικές ενέργειες. Το δεύτερο γκολ του Πέδρο Πόρο, ύστερα από εξαιρετική συνεργασία με τον Ντάνι Όλμο, ουσιαστικά «σφράγισε» την πρόκριση.

3. Η Γαλλία έχασε τη μάχη των μεγάλων πρωταγωνιστών

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης μέχρι τον ημιτελικό, περιορίστηκε όσο ελάχιστες φορές στο τουρνουά. Οι Ισπανοί έκλεισαν τις γραμμές πάσας προς αυτόν, τον ανάγκασαν να παίρνει την μπάλα μακριά από την περιοχή και δεν του επέτρεψαν να βρει χώρους στην πλάτη της άμυνας. Όταν παρουσιάστηκαν ευκαιρίες, η εκτέλεσή του δεν ήταν η συνηθισμένη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χαμένο φάουλ στα τελευταία λεπτά.

Τακτική υπεροχή της Ισπανίας

Οι περισσότερες αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα στέκονται στο γεγονός ότι η Ισπανία δεν κέρδισε μόνο με κατοχή μπάλας, αλλά με εξαιρετική ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Όταν έχανε την κατοχή, πίεζε άμεσα, ανακτούσε γρήγορα την μπάλα και δεν επέτρεψε στη Γαλλία να εκδηλώσει τις γνωστές γρήγορες μεταβάσεις της. Η αμυντική της λειτουργία ήταν σχεδόν άψογη απέναντι στην πιο παραγωγική επίθεση του τουρνουά.

Τα προβλήματα των «μπλε»

Για τη Γαλλία, πέρα από την ήττα, καθοριστικό αποδείχθηκε και το πρόωρο πρόβλημα με τον Ουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο, αναγκάζοντας τον Ντιντιέ Ντεσάν να αλλάξει τα πλάνα του. Παρά τις αλλαγές στην επανάληψη, οι Γάλλοι δεν βρήκαν ποτέ συνοχή ούτε δημιούργησαν τη διαρκή πίεση που θα περίμενε κανείς από μια ομάδα με τόσο μεγάλη επιθετική ποιότητα.

Ολοκληρωμένη ομάδα

Η Ισπανία έδειξε ξανά γιατί πολλοί τη θεωρούν την πιο «ολοκληρωμένη» ομάδα του φετινού Μουντιάλ. Δεν διαθέτει μόνο το ατομικό ταλέντο του Γιαμάλ ή την εκτελεστική ικανότητα του Ογιαρθάμπαλ, αλλά και μια αγωνιστική ταυτότητα που δύσκολα διαταράσσεται. Αντίθετα, η Γαλλία, που μέχρι τώρα είχε εντυπωσιάσει με την επιθετική της δύναμη, βρέθηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο που της αφαίρεσε όλα τα βασικά της όπλα.

Το τελικό 2-0 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο ή συγκυριακό. Αντίθετα, αποτυπώνει με αρκετή ακρίβεια την εικόνα ενός ημιτελικού όπου η Ισπανία ήταν καλύτερη σχεδόν σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού και πήρε απολύτως δίκαια το εισιτήριο για τον τελικό.

Η βαθμολογία των παικτών

Ισπανία

Ουνάι Σιμόν – 7

Δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει κάποια εντυπωσιακή επέμβαση, αλλά ήταν σταθερός, ψύχραιμος στις εξόδους και σωστός με την μπάλα στα πόδια. Το γεγονός ότι η Γαλλία περιορίστηκε σε 0,23 xG δείχνει πόσο προστατευμένος ήταν από την άμυνά του.

Πέδρο Πόρο – 8,5

Ο κορυφαίος του αγώνα μαζί με τον Ρόδρι. Είχε αρκετή δουλειά απέναντι στον Μπαρκολά, δεν έχασε τη συγκέντρωσή του και στο 58΄ πέτυχε το γκολ που ουσιαστικά τελείωσε τον ημιτελικό, μετά την πάσα του Ντάνι Όλμο.

Πάου Κουμπαρσί – 8

Ακόμη μία εντυπωσιακά ώριμη εμφάνιση. Διάβασε τις κινήσεις του Εμπαπέ, δεν παρασύρθηκε σε κυνηγητό μακριά από την περιοχή και συμμετείχε με ασφάλεια στην ανάπτυξη.

Εμερίκ Λαπόρτ – 7,5

Η εμπειρία του φάνηκε στις κρίσιμες στιγμές. Κάλυψε σωστά τον χώρο πίσω από τον Κουκουρέγια και ήταν πολύ δυνατός στις εναέριες μονομαχίες.

Μαρκ Κουκουρέγια – 7

Είχε απέναντί του τον Ντεμπελέ και κατά διαστήματα δυσκολεύτηκε, αλλά δεν έχασε τον έλεγχο της πλευράς του. Δέχθηκε κάρτα στο 31΄, γεγονός που τον έκανε πιο προσεκτικό στη συνέχεια.

Ρόδρι – 8,5

Ο παίκτης που καθόρισε την τακτική μορφή του παιχνιδιού. Έκοψε τις κάθετες πάσες προς τον Εμπαπέ, κάλυψε τους χώρους μπροστά από τους στόπερ και διαχειρίστηκε άψογα τον ρυθμό όταν η Ισπανία προηγήθηκε.

Φαμπιάν Ρουίθ – 7,5

Πολύ ουσιαστικός χωρίς να είναι θεαματικός. Έδωσε ισορροπία, πίεσε σωστά τους Γάλλους χαφ και βοήθησε την Ισπανία να μην αφήσει τον αγώνα να μετατραπεί σε παιχνίδι γρήγορων μεταβάσεων.

Λαμίν Γιαμάλ – 8

Η ενέργειά του προκάλεσε το πέναλτι από το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ογιαρθάμπαλ. Δεν είχε ασταμάτητες προσωπικές ενέργειες, αλλά κάθε φορά που πήρε την μπάλα υποχρέωνε τη γαλλική άμυνα να μετακινεί δύο παίκτες προς το μέρος του.

Ντάνι Όλμο – 8

Έξυπνος ανάμεσα στις γραμμές, δραστήριος χωρίς την μπάλα και δημιουργός του δεύτερου γκολ. Η ασίστ προς τον Πόρο ήταν η καθοριστική ενέργεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Άλεξ Μπαένα – 6,5

Προσέφερε ένταση και πίεση, αλλά είχε μικρότερη συμμετοχή στην επιθετική δημιουργία από τους Γιαμάλ και Όλμο. Αντικαταστάθηκε στο 83΄ από τον Νίκο Γουίλιαμς.

Μικέλ Ογιαρθάμπαλ – 8

Δεν είχε πολλές τελικές, αλλά ανέλαβε την ευθύνη του πέναλτι και εκτέλεσε ψύχραιμα στο 22΄. Κινήθηκε έξυπνα ανάμεσα στους δύο στόπερ και έδωσε στην Ισπανία σημείο αναφοράς.

Οι αλλαγές της Ισπανίας

Φεράν Τόρες – 6,5: Μπήκε στο 74΄, πίεσε και κράτησε απασχολημένους τους στόπερ.

Μικέλ Μερίνο – 6,5: Βοήθησε στον έλεγχο του κέντρου στο τελευταίο τέταρτο.

Πέδρι – 6,5: Ασφαλείς μεταβιβάσεις και σωστή διαχείριση του ρυθμού.

Νίκο Γουίλιαμς – χωρίς βαθμό: Αγωνίστηκε ελάχιστα.

Μάρκος Γιορέντε – χωρίς βαθμό: Μπήκε στο 83΄ για να ενισχύσει τη δεξιά πλευρά.

Γαλλία

Μάικ Μενιάν – 6

Δεν είχε ουσιαστική δυνατότητα αντίδρασης στο πέναλτι. Στο δεύτερο γκολ αιφνιδιάστηκε από την εκτέλεση του Πόρο, χωρίς πάντως να είναι ο βασικός υπεύθυνος της ήττας.

Ζιλ Κουντέ – 6

Είχε προβλήματα όταν ο Μπαένα και ο Κουκουρέγια συνδυάζονταν, αλλά δεν ήταν η πιο αδύναμη πλευρά της γαλλικής άμυνας. Επιθετικά πρόσφερε λίγα.

Νταγιό Ουπαμεκανό – 6

Κέρδισε αρκετές προσωπικές μονομαχίες, αλλά η γαλλική άμυνα δεν λειτούργησε συνολικά με συνοχή. Δυσκολεύτηκε όταν ο Όλμο κινούνταν πίσω από τα χαφ.

Γουίλιαμ Σαλιμπά – 5,5

Αποχώρησε τραυματίας στο 30΄ και δεν πρόλαβε να επηρεάσει ουσιαστικά την αναμέτρηση. Η αναγκαστική αλλαγή του διατάραξε την αμυντική ισορροπία της Γαλλίας.

Λικά Ντιν – 4,5

Ο πιο αδύναμος παίκτης της Γαλλίας. Υπέπεσε στο πέναλτι πάνω στον Γιαμάλ και δεν μπόρεσε να περιορίσει τη δεξιά πλευρά της Ισπανίας. Αντικαταστάθηκε στο 72΄.

Ορελιέν Τσουαμενί – 6

Προσπάθησε να καλύψει μεγάλες αποστάσεις, αλλά έμεινε συχνά μόνος απέναντι στις κινήσεις των Όλμο, Ρουίθ και Ρόδρι. Δεν κατάφερε να δώσει στη Γαλλία τον απαιτούμενο έλεγχο.

Αντριέν Ραμπιό – 5

Δέχθηκε νωρίς κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια έπαιξε με το χειρόφρενο τραβηγμένο. Δεν πίεσε αποτελεσματικά τον Ρόδρι και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Ουσμάν Ντεμπελέ – 6

Ο πιο δραστήριος από τους Γάλλους επιθετικούς, αλλά χωρίς καθαρή τελική ενέργεια. Προσπάθησε με ντρίμπλες, όμως η Ισπανία τον οδηγούσε διαρκώς προς τα πλάγια.

Μικαέλ Ολίσε – 5,5

Δεν βρήκε χώρους ανάμεσα στις ισπανικές γραμμές και δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Εμπαπέ. Αντικαταστάθηκε στο 72΄ από τον Ραγιάν Σερκί.

Μπράντλεϊ Μπαρκολά – 5

Ελάχιστα επικίνδυνος. Ο Πόρο τον περιόρισε και οι περισσότερες ενέργειές του σταμάτησαν πριν φτάσει στην περιοχή. Βγήκε στο 57΄.

Κιλιάν Εμπαπέ – 5,5

Η μεγάλη απογοήτευση της Γαλλίας. Αναγκάστηκε να κατεβαίνει χαμηλά ή να βγαίνει στα πλάγια για να πάρει μπάλα, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά μέσα από την περιοχή. Η κίτρινη κάρτα στο 86΄ αποτύπωσε και τον εκνευρισμό του.

Οι αλλαγές της Γαλλίας

Μαξάνς Λακρουά – 5,5: Μπήκε αναγκαστικά αντί του Σαλιμπά και δεν έδωσε την απαιτούμενη ηρεμία.

Κουαντιό Κονέ – 6: Πρόσθεσε ένταση στο κέντρο, αλλά όχι δημιουργία.

Ντεζιρέ Ντουέ – 6: Έδειξε μεγαλύτερη ζωντάνια από τον Μπαρκολά, χωρίς αποτέλεσμα.

Ραγιάν Σερκί – 6: Προσπάθησε να δημιουργήσει από τον άξονα, όταν όμως το ματς είχε ουσιαστικά κριθεί.

Τεό Ερναντές – 6: Έδωσε περισσότερες επιθετικές προωθήσεις από τον Ντιν, αλλά μπήκε αργά.

MVP: Πέδρο Πόρο – 8,5

Ο Ρόδρι ήταν ο εγκέφαλος και ο Γιαμάλ δημιούργησε το πρώτο ρήγμα, αλλά ο Πόρο συνδύασε αμυντική συνέπεια, ένταση και το καθοριστικό δεύτερο γκολ. Ήταν η πιο ολοκληρωμένη ατομική παρουσία του ημιτελικού.

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