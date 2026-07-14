Νικητής στη Βουδαπέστη ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,31 μέτρα

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Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος χάρη σε άλμα 8,31 μέτρων (-0,6 μ./δ.) στην τελευταία του προσπάθεια.
Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 7,88 μ. (-0,8 μ./δ.), επίδοση που τον έφερε προσωρινά στην τέταρτη θέση, με τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ να προηγείται μετά τον πρώτο γύρο με 7,95 μ..
Στη δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου σημείωσε ξανά 7,88 μ., πριν βελτιωθεί σημαντικά στο τρίτο άλμα, φτάνοντας στα 8,12 μ. (+0,3 μ./δ.) και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης.
Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη για τον Έλληνα άλτη, ο οποίος με άλμα στα 8,18 μ. (-0,5 μ./δ.) στην τέταρτη προσπάθεια πέρασε στην κορυφή. Στο πέμπτο του άλμα βελτίωσε εκ νέου την επίδοσή του, φτάνοντας στα 8,19 μ. (-0,3 μ./δ.) και διατηρώντας το προβάδισμα.
Ο Τεντόγλου, όμως, είχε αφήσει το καλύτερο για το τέλος. Στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του «προσγειώθηκε» στα 8,31 μ. (-0,6 μ./δ.), επίδοση που του χάρισε τη νίκη στο μίτινγκ της Βουδαπέστης.
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