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14.07.2026 23:02

Εξιτήριο από το «Παπανικολάου» την Τετάρτη για την Αφροδίτη Νέστορα

14.07.2026 23:02
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Την Τετάρτη, 15/7, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύτηκε με σοβαρά εγκαύματα μετά την εμπρηστική επίθεση στην κατοικία της.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο περιστατικό έχασε τη ζωή της η μητέρα της.

Μετά από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας και την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων που υπέστη, η δικηγόρος αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσηλευτικό ίδρυμα την Τετάρτη.

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