Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

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Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει γειτονιά του Πειραιά, όπου ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε σταθμευμένο ΙΧ, το οποίο βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ κατοικίας, στην οδό Μήλου.

Το ζευγάρι ήταν ο 28χρονος Ιάσονας, δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και μία 27χρονη ασκούμενη δικηγόρος. Τους βρήκε ο πατέρας του 28χρονου, όταν ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν απαντούσε στις επανειλημμένες κλήσεις του.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι δύο νέοι είχαν ήδη καταλήξει.

Οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι αντιλήφθηκαν πως είχε συμβεί κάτι τραγικό από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών, οι οποίες αναστάτωσαν ολόκληρη τη γειτονιά.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα… Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ μια κάτοικος της περιοχής.

Κάτοικος που βρέθηκε λίγο αργότερα στο σημείο ανέφερε: «Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα… Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του… Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις».

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν έδειξαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς ούτε ο 28χρονος ούτε η 27χρονη έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.

Παράλληλα, πληροφορίες ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε το ζευγάρι φέρεται να είχε παραμείνει με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές διερευνούν εάν αναθυμιάσεις από τον κινητήρα πέρασαν μέσω του συστήματος κλιματισμού στην καμπίνα του οχήματος, προκαλώντας την απώλεια των αισθήσεων των δύο νέων.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.

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