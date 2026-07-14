Ρένα Δούρου: Θα είμαι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ (Video)

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Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, 14/7, η βουλευτής Ρένα Δούρου, δηλώνοντας πως αποδέχεται τις προτάσεις που, όπως είπε, της έχουν απευθύνει βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Μιλώντας στο Action 24, δήλωσε: «Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις που ακολούθησαν την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου, σημείωσε ότι «έχει ξεκινήσει μια ιστορία μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου», ενώ πρόσθεσε πως «η δική μου αριστερά μας έμαθε τον σεβασμό μια κουλτούρα του άλλου». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του». Ερωτηθείσα αν ο Αλέξης Τσίπρας φέρει ευθύνη για τη σημερινή εικόνα του κόμματος, απάντησε πως «και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια».

Η Ρένα Δούρου άφησε αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος, λέγοντας ότι «τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων». Περιγράφοντας την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι «είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η ΚΟ», ενώ επανέλαβε ότι «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια για την ΚΟ».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «η είδηση από τη Δούρου δεν είναι να σου πει αν θα χρειαστεί να δώσει την μάχη που θα της ζητηθεί», ενώ απαντώντας στις τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη τόνισε: «Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια». Όπως πρόσθεσε, «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

Για το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «κακή ανάγνωση», ενώ απάντησε «όχι» όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να τηλεφωνήσει η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με Νέα Αριστερά και ΕΛΑΣ

Παράλληλα σχολίασε ότι «το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» εξαιτίας των διασπάσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ». Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά, ξεκαθάρισε ότι «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων».

Η βουλευτής υπενθύμισε ακόμη ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράφουν συμφωνητικό με το οποίο δεσμεύονται να παραδίδουν την έδρα τους, ενώ για τη Νέα Αριστερά ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει διάλογος, αλλά «επί προγραμματικής σύγκλισης, όχι επί συμπαθειών». Παράλληλα δήλωσε: «Δεν είμαι από εκείνους που διώχνουν κανέναν και θα κρυφτούμε όλοι, είμαστε διάφανοι».

Όπως ανέφερε, «εάν αυτή τη στιγμή υλοποιήσουμε την εντολή των Αριστερών» τότε «σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα είναι αλλιώς». Πρόσθεσε ακόμη ότι «χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε». Παράλληλα επισήμανε ότι «εμείς από το 2024 έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να γυρίσουμε τη χώρα από άκρη σε άκρη», ενώ υπογράμμισε πως «δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι το έργο σου, θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο». Αναφερόμενη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι «εγώ τον νέο φορέα τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο».

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση στελεχών της ΕΛΑΣ, σημείωσε ότι «στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά», ενώ υποστήριξε πως «τους ιστορικούς κύκλους τους κλείνουν οι πολίτες με την ψήφο τους». Πρόσθεσε ακόμη ότι «τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση», απορρίπτοντας παράλληλα την πρόταση περί «συλλογικής ηγεσίας», καθώς, όπως είπε, «προβλέπει το καταστατικό μας» τη σχετική διαδικασία.

Για την εκλογή νέας ηγεσίας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε ότι «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», εκτιμώντας πως «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει». Κλείνοντας, ανέφερε ότι «όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα», ενώ για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης την προεδρία της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα παρέπεμψε στη διαδικασία της κάλπης.

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