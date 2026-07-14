ΣΥΡΙΖΑ: Βροχή αποχωρήσεων από βουλευτές με το βλέμμα στην ΕΛΑΣ – Κρατάνε έδρα και προνόμια

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Μπαράζ αποχωρήσεων από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός.

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται στη Βουλή από 20 βουλευτές.

Οι αποχωρίσαντες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όμως έχει σαφώς διαμηνύσει ότι όποιος βουλευτής θέλει να πάει στο νεοσύστατο κόμμα πρέπει να παραιτηθεί, όπως έπραξε και ο ίδιος.

Ωστόσο, για να μην χάσουν την διόλου ευκαταφρόνητη βουλευτική αποζημίωση και με δεδομένο ότι μπορεί να περάσουν αρκετοί μήνες έως τις εκλογές, οι βουλευτές επιλέγουν μεν την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι την παραίτηση, σε μια κατά την άποψή τους… win win κατάσταση και με την προσδοκία ότι θα είναι υποψήφιοι με την ΕΛΑΣ.

Νωρίτερα, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Ψυχογιός έκανε γνωστό ότι θα διατηρήσει την έδρα του ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του»

Νωρίτερα, την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, γνωστοποιώντας ότι θα κρατήσει την έδρα του ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Γαβρήλος ενημερώνει ότι δεν θα παραδώσει την έδρα του, μετά την αποχώρησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η δήλωση αποχώρησης Γαβρήλου από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων. Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.

Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.

Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».

Ανεξάρτητος βουλευτής και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Τον χορό των αποχωρήσεων άνοιξε την Τρίτη ο βουλευτής Ν. Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος.

Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε, μέσω επιστολής του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη,

Η επιστολή του Παναγιωτόπουλου:

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Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του»











