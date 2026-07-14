Ανεξαρτητοποιείται και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος – Πέφτει στους 22 βουλευτές για την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ

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Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε, μέσω επιστολής του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής Ν. Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος.

Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 22 βουλευτές.

Η επιστολή του Παναγιωτόπουλου:

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