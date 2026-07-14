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14.07.2026 12:24

Γιαννούλης κατά Πολάκη: «Κακομοιριά είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος» (Video)

14.07.2026 12:24
polakis_giannoulis

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Για «ψευτομαγκιές» έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», απαντώντας στον Παύλο Πολάκη, για τα περί «κακομοιριάς».

«Κακομοιριά είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Κακομοιριά είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα, που στη συνέχεια τα καταγγέλλεις και ζητάς συγνώμη για την στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή σου. Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφια σου. Και τέλος, κακομοιριά είναι να ασχολείσαι με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το πώς θα δημιουργήσεις έναν έμπιστο πολιτικό χώρο», είπε.

Το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, είναι «στην προσπάθεια που ξεκινάει μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου είναι να ανακτήσει τη σοβαρότητα του. Τη σοβαρότητα μπορείς να την ανακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν, δεν χρησιμοποιούν ευτελείς μεθόδους περιγραφής, συντρόφων αλλά και πολιτικών αντιπάλων». «Από το 2019 που εκλέχθηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν βρέθηκα στη δίνη κανενός είδους προβλήματος που ανέκοπτε την πορεία του κόμματός μου» ανέφερε επίσης.

Για την ιστορία, ο Παύλος Πολάκης στην πρωινή του συνέντευξη στην ίδια εκπομπή, κι ενώ αναφερόταν πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο των παραιτήσεων, των ανεξαρτητοποιήσεων, των αντικαταστάσεων, ρωτήθηκε μήπως υπάρξουν και διαγραφές. Ζητώντας διευκρινίσεις, του επισημάνθηκε ότι ο Χρήστος Γιαννούλης ανέφερε σε συνέντευξή του ότι με τον Πολάκη πρόεδρο, ο ίδιος δε θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πολάκη να απαντά «ε καλά, τι να πω τώρα, τι κακομοιριές είναι αυτές».

Στην ίδια εκπομπή, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας είπε ότι «όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο το 32% του 2019 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει; Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δένουν τον κόσμο στα σπίτια του και να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά να το καταδικάσει; Από αυτό το πράγμα μόνο, χάσαμε 7%».

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