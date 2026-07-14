Νέα άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη

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Τη νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, αυτή τη φορά μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, 5 μέρες από την άκρως επεισοδιακή συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, όπου έφτασε να καλέσει την Αστυνομία προκειμένου να συλλάβει τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Σήμερα έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά και τα μέλη ζητώντας να απόσχουν από τη συνεδρίαση για σειρά λόγων μεταξύ άλλων και λόγω της κακοποιητικής συμπεριφοράς που καταγγέλλει πως υπέστη στην τελευταία συνεδρίαση στις 9 Ιουλίου.

Υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια η οποία θα συνεδριάσει σχετικώς τις επόμενες ημέρες.

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