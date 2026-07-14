Εργαζόμενοι στην Καθαριότητα του δήμου Αθήνας κατά Τσάπαλου: «Δεν έχεις γνώση για την πόλη, φρόντισε να ενισχυθούν οι δήμοι»

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Ανοίκεια επίθεση στους εργαζόμενους Καθαριότητας του δήμου της Αθήνας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, σε μία εμφανή υπέρβαση του θεσμικού του ρόλου και μπλέκοντας ουσιαστικά τα κυβερνητικά του καθήκοντα με τις επιδιώξεις που έχει ως πολιτευτής στην εκλογική περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου της Αθήνας αποδοκιμάζουν έντονα τα λεγόμενά του, καταλογίζοντάς του άγνοια για το τι συμβαίνει στην πόλη. Και επιπλέον, ζητούν να ενισχυθούν οικονομικά οι δήμοι και ιδίως μία πόλη όπως η Αθήνα, που δοκιμάζεται από τον υπερτουρισμό.

Η ανακοίνωσή τους είναι η εξής:

«Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Instagram στο «ATHENSPOLITICS» για το Δήμο της Αθήνας. Ως σωματείο εργαζομένων θεωρούμε πως κάποια από τα λεγόμενά του θίγουν τους εργαζόμενους όχι μόνο της Καθαριότητας αλλά και άλλων υπηρεσιών του Δήμου μας και γι’ αυτό το λόγο οφείλουμε να πάρουμε θέση. Αποκάλεσε την Αθήνα μια πόλη βρώμικη, πολύ βρώμικη αναφερόμενος σε συγκεκριμένο σημείο του κέντρου που είναι δύσβατο λόγο των σκουπιδιών.

Ίσως δεν γνωρίζει πως η Αθήνα όλο το χρόνο «υποφέρει» από υπερτουρισμό. Πως είναι μία πόλη ραγδαίας τουριστικοποίησης, πως το Σύνταγμα, η Πλάκα, το Μοναστηράκι το Ψυρρή δέχονται σε καθημερινή βάση τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών που οι κάδοι και τα επιδαπέδια καλαθάκια δεν προλαβαίνουν καν να αδειάσουν. Ίσως δεν γνωρίζει πως οι εργαζόμενοι κάνουν το μέγιστο δυνατό για την καθαριότητα της πόλης ,και σίγουρα δεν γνωρίζει πως υπάρχουν δρόμοι στο ιστορικό κέντρο ,στο 1ο ΔΔΑ που οι εργάτες καθαρίζουν ή πλένουν με τη συνοδεία της Αστυνομίας λόγο της παραβατικότητας που υπάρχει εκεί.

Στη συνέχεια δήλωσε πως η Αθήνα νοσεί στον Ηλεκτροφωτισμό, στο Πράσινο και αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στους δρόμους. Ίσως και πάλι δεν γνωρίζει πως η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Μπορεί να χρειαστούν το λιγότερο 4 με 4,5 μήνες βάση Προεδρικού διατάγματος (Π.Δ) για να απομακρυνθεί ένα όχημα μιας και ο Δήμος θα πρέπει να προσφύγει στην Αστυνομία η οποία και θα ελέγξει το όχημα κ.λ.π. Επίσης εάν ένα όχημα μετακινηθεί μετά την καταγραφή έστω ένα μέτρο μπροστά ή πίσω η όλη διαδικασία ξεκινάει από την αρχή.

Ενημερωθείτε κύριε Τσάπαλε από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ζητήστε να απλοποιηθεί η διαδικασία περισυλλογής εγκαταλελειμμένων. Πάντως προς ενημέρωση όλων: Ο Δήμος Αθηναίων περισυνέλεξε από 1-1-2026 εως 13-7-2026 345 δίκυκλα και 507 αυτοκίνητα. Κύριε Τσάπαλε, καλό θα ήταν άλλη φορά πριν αναφερθείτε δημόσια για θέματα του Δήμου της Αθήνας να μιλάτε πρώτα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και όχι εκθέτοντας τους εργαζόμενούς του. Και μιας και απασχολείστε στο Υπουργείο Οικονομικών και γενικά μιλάτε για έσοδα και πλεόνασμα από τον τουρισμό, φροντίστε να ενισχυθούν οικονομικά οι Δήμοι που φέρνουν έσοδα στα ταμεία του κράτους ώστε να μπορούν να προσλαμβάνουν περισσότερο προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Επίσης καταργήστε τη διάταξη Βορίδη και αφήστε τους Συμβασιούχους να παραμείνουν στην εργασία τους χωρίς εφέσεις στις δικαστικές αποφάσεις, εισηγηθείτε να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και φροντίστε να βάλετε στην κατηγορία Α του Ανθυγιεινού επιδόματος τους εργαζόμενους στα Κοιμητήρια που κάνουν ταφές-εκταφές και τους τεχνίτες απορριμματοφόρων των Δήμων. Συνάδελφοι, από εδώ και πέρα δεν θα αφήνουμε κανέναν να θίγει το έργο μας χωρίς να πάρει απάντηση. Δεν θα αφήνουμε κανέναν να ασκεί αντιπολίτευση στις πλάτες τις δικές μας ή να κατηγορεί το Δήμο μας μέχρι να τον κάνει όπως τα ΕΛΤΑ ή τη ΔΕΗ όπου κάποιοι εκεί άνοιξαν την πόρτα στους ιδιώτες. Όποιος έχει τέτοιες βλέψεις να είστε σίγουροι πως θα μας βρει απέναντί του!».

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