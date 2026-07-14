«Χτύπημα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Δεσμεύσεις ακινήτων, κρυπτονομισμάτων και αυτοκινήτων, ζημιά 47 εκατ. στο Δημόσιο

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Συντονισμένη επιχείρηση σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ μέσω του λεγόμενου συστήματος «καρουζέλ».

Η υπόθεση αφορά τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων που φέρονται να προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε απώλειες τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μη αποδοθέντα ποσά ΦΠΑ. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ακόμη 24,2 εκατ. ευρώ σε φόρους που είτε δεν αποδόθηκαν ποτέ είτε δηλώθηκαν με ανακριβή στοιχεία.

Εμπλοκή τριών ακόμη χωρών

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο και έχει φέρει στο φως ένα πλέγμα εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία. Οι επιχειρήσεις αυτές φέρονται να συμμετείχαν σε εικονικές εμπορικές συναλλαγές, αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές για να αποκρύπτουν τις πραγματικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, την περίοδο 2021-2025 οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν εταιρείες-«φαντάσματα», γνωστές ως «missing traders», οι οποίες δημιουργούνται αποκλειστικά για να εισπράττουν ΦΠΑ χωρίς να τον αποδίδουν στο Δημόσιο. Μέσω αυτής της πρακτικής διακινούσαν ηλεκτρονικά προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να διεκδικούσαν ακόμη και επιστροφές φόρου για ποσά που δεν είχαν ποτέ καταβληθεί.

Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των εταιρειών που ερευνώνται, αλλά και στις κατοικίες των υπευθύνων τους. Κατά τις έρευνες οι αρχές κατέσχεσαν πλήθος εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα.

Δεσμεύτηκαν και κρυπτονομίσματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζονται σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνουν οι ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα, αποτέλεσμα εξειδικευμένης ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας που υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ «πάγωσαν» και πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Στη διαδικασία συνέδραμε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνεργάστηκε με αντίστοιχες υπηρεσίες και άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.

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